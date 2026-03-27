Gobierno argentino declara al CJNG organización terrorista; Sheinbaum no comenta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

sobre la designación que hizo el Gobierno de Argentina como "

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" al cártel Jalisco Nueva Generación ().", expresó Sheinbaum Pardo en sude este viernes 27 de marzo en"Else convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo", con presencia "en al menos", incluyendo Argentina, señaló el gobierno deLa decisión de incluir alen elde Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento () se basa, dijo el gobierno, "en informes oficiales que acreditande carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas".La medida sigue a la adoptada enpor el gobierno del presidenteen Estados Unidos, que designóaljunto con otros cinco cárteles mexicanos.La inclusión delen el"habilita la aplicación dedestinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege alde ser utilizado con fines ilícitos".Asimismo, añade, "refuerza laen materia de, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado" alEl comunicado manifiesta el "compromiso" de Milei "con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo", y su convicción "inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya hizo con Hamas, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní".