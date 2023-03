Gobierno avanza en cooperación con CIA, DEA y FBI: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en abril próximo, en Washington, su gobierno definirá cómo mantendrá la cooperación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos como la CIA, DEA y FBI.

"Próximamente va a haber una reunión en Washington, va el comité de seguridad a eso, a la Casa Blanca, y acordamos eso para seguir trabajando de manera conjunta y resolver como se tiene que seguir manteniendo la relación con las agencias de Estados Unidos", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Recordó que el pasado 10 de marzo, autoridades mexicanas se reunieron con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, y nombró a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez como su enlace, pues las dos funcionarías van a trabajar de manera conjunta.

"No quiere decir que nos negamos a la cooperación, lo que queremos es que haya orden", dijo.

Señaló que está a la espera que termine por completo el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

"Lo de García Luna nos importa mucho esperar lo que va suceder, porque él tiene la oportunidad, le ayudaría mucho el que hablara sobre su relación con Fox, con Calderón; si les informaban o no les informaban y cuál era su relación también con la DEA y con otras agencias porque pues fue hasta premiado por el gobierno de Estados Unidos.

"Entonces, hace falta una explicación sobre eso, cómo es que la DEA, la CIA, el FBI no supieron nada, o porque se tardaron tanto en saber que García estaba vinculado con la delincuencia organizada", dijo.