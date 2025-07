“Gobierno coopera en caso Bermúdez”

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco de Adán Augusto López Hernández, es “distinto” al caso de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y que actualmente está detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo dijo que las investigaciones del caso deben de continuar con base en pruebas y no “en presuntos” o “linchamientos mediáticos”, por lo que advirtió que no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre su culpabilidad.

“Ahora toda la derecha está con este tema. ¿Quién detiene o quién abre la investigación y la orden de aprehensión contra este personaje? Nosotros, me refiero al momento que estamos viviendo en el gobierno, porque quieren ponerlo como si fuera García Luna. No, a García Luna lo premiaban y lo premiaron hasta el último minuto.

“Entonces es distinto, y aquí siguen las investigaciones. Entonces no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario”, dijo.

Ñla Mandataria federal afirmó que está “sólido” el liderazgo de Adán Augusto López al frente de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.