Gobierno de Aguascalientes blinda Feria de San Marcos

AGUASCALIENTES

, Ags., abril 16 (EL UNIVERSAL).- La(FNS) fue

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de punta, por aire con drones y apoyo de tres helicópteros y por tierra con operativos y cámaras ubicadas en puntos estratégicos para garantizar la seguridad de 9 millones de personas que se esperan del 17 de abril al 10 de mayo de 2026, y con el auxilio dedel Ejército.A unas horas del arranque de la verbena, laelde la FNSM en las instalaciones del perímetro ferial, con el pase de lista al personal designado."Vamos a, donde prevalezcan la tranquilidad, la diversión y los recuerdos inolvidables. Contamos cony una coordinación permanente entre las corporaciones", acotó., Fiscalía General del Estado,y Urgencias Médicas, tendrán a su cargo la seguridad y protección de los visitantes.El dispositivo contempla, 14 puntos fijos de vigilancia y revisión, así comopara mujeres, niñas y niños.Se contará cony drones operando las 24 horas,desde el C5i y el uso de cámaras corporales a cargo de elementos de Seguridad.La gobernadora aseveró que el despliegue articula la coordinación de corporaciones de los, así como dey servicios médicos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los millones de visitantes que acudirán a la fiesta más importante del país."Con este pase de lista damosalde la2026, la más importante de México; aquí hay instituciones firmes, coordinadas y listas para actuar. Trabajaremos de manera conjunta, inteligente y estratégica", subrayó.A los cuerpos de seguridad, los convocó a desempeñarse con"A todos y a cada uno de los elementos que participan en este gran esfuerzo, les decimos que contamos con su, suy su. Les pido estar atentos, prevenir riesgos, responder con prontitud y cerrar el paso a cualquier conducta que pretenda alterar lay tranquilidad de".Enfatizó que queremos una, porque en"Estoy segura de que con su entrega volveremos a demostrar una vez más quesabelo que más quiere: su, su tranquilidad, su feria, sus visitantes, la alegría y laque nos hace únicos en el mundo", aseveró.Por su parte, el, garantizó unaen seguridad, justicia y atención de emergencias."La seguridad de lano es producto de la improvisación, sino del; hoy podemos decir con firmeza que estamos preparados para garantizar que esta feria se desarrolle en un entorno seguro, ordenado y en", precisó.Afirmó que no se descuidará el resto de la ciudad, donde sey se aplicará elparaDijo que el objetivo es salvaguardar la integridad y los derechos de todas y todos los asistentes, tanto locales como visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo con ello la, la reacción inmediata ante cualquier eventualidad y la