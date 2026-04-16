Gobierno de Aguascalientes blinda Feria de San Marcos
El operativo incluye drones, helicópteros, cámaras y coordinación entre Guardia Nacional, Ejército y policías locales.
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AGUASCALIENTES, Ags., abril 16 (EL UNIVERSAL).- La Feria Nacional de San Marcos (FNS) fue
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blindada con tecnología de punta, por aire con drones y apoyo de tres helicópteros y por tierra con operativos y cámaras ubicadas en puntos estratégicos para garantizar la seguridad de 9 millones de personas que se esperan del 17 de abril al 10 de mayo de 2026, y con el auxilio de más de 2 mil 600 elementos del Ejército.
A unas horas del arranque de la verbena, la gobernadora Teresa Jiménez Esquivelpuso en marcha el operativo de Seguridad de la FNSM en las instalaciones del perímetro ferial, con el pase de lista al personal designado.
"Vamos a garantizar una feria segura, donde prevalezcan la tranquilidad, la diversión y los recuerdos inolvidables. Contamos con personal altamente capacitado, tecnología de punta y una coordinación permanente entre las corporaciones", acotó.
Guardia Nacional, policías municipal y estatal, Fiscalía General del Estado, Protección Civil y Urgencias Médicas, tendrán a su cargo la seguridad y protección de los visitantes.
El dispositivo contempla 250 unidades, tres aeronaves, 14 puntos fijos de vigilancia y revisión, así como ocho zonas seguras para mujeres, niñas y niños.
Se contará con más de 350 cámaras y drones operando las 24 horas, monitoreo permanente desde el C5i y el uso de cámaras corporales a cargo de elementos de Seguridad.
La gobernadora aseveró que el despliegue articula la coordinación de corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como de cuerpos de emergencia, Protección Civil y servicios médicos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los millones de visitantes que acudirán a la fiesta más importante del país.
"Con este pase de lista damos inicio formal al Operativo de Seguridad de la Feria Nacional de San Marcos 2026, la más importante de México; aquí hay instituciones firmes, coordinadas y listas para actuar. Trabajaremos de manera conjunta, inteligente y estratégica", subrayó.
A los cuerpos de seguridad, los convocó a desempeñarse con responsabilidad, humanidad y apego a la ley.
"A todos y a cada uno de los elementos que participan en este gran esfuerzo, les decimos que contamos con su profesionalismo, su capacidad de respuesta y su vocación de servicio. Les pido estar atentos, prevenir riesgos, responder con prontitud y cerrar el paso a cualquier conducta que pretenda alterar la paz y tranquilidad de Aguascalientes".
Enfatizó que queremos una feria segura, porque en Aguascalientesvivimos en paz.
"Estoy segura de que con su entrega volveremos a demostrar una vez más que Aguascalientes sabe defender lo que más quiere: su paz, su tranquilidad, su feria, sus visitantes, la alegría y la hospitalidad que nos hace únicos en el mundo", aseveró.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, garantizó una cobertura integral en seguridad, justicia y atención de emergencias.
"La seguridad de la Feria Nacional de San Marcos no es producto de la improvisación, sino del trabajo, disciplina y coordinación efectiva; hoy podemos decir con firmeza que estamos preparados para garantizar que esta feria se desarrolle en un entorno seguro, ordenado y en paz", precisó.
Afirmó que no se descuidará el resto de la ciudad, donde se reforzarán patrullajes y se aplicará el Operativo Alcoholímetro para prevenir accidentes.
Dijo que el objetivo es salvaguardar la integridad y los derechos de todas y todos los asistentes, tanto locales como visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo con ello la prevención del delito, la reacción inmediata ante cualquier eventualidad y la atención oportuna.
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