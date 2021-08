Gobierno de CDMX analiza 60 casos de presos para darles su libertad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que alrededor de 60 casos de personas detenidas en reclusorios de la capital serán los que se estarán resolviendo para buscar una pronta liberación.

"De todas las distintas condicionantes, personas mayores, personas que no tengan sentencia con más de 10 años y personas que la Comisión de Derechos Humanos haya hecho una recomendación en el sentido de que hubo tortura, estamos hablando de alrededor de 60 casos, en este momento, que se han identificado del Sistema Penitenciario", comentó.

Expuso que hay una comisión entre el Sistema Penitenciario, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía capitalina, para poder analizar los casos y darle información a las personas que podrían tener su libertad.

"Dado que todos estamos de acuerdo de una visión humanista y, sobre todo, pues que no haya violación a los Derechos Humanos. Estamos en este trabajo, y espero que ya muy pronto podamos también revisar cada uno de los casos y que puedan ser liberados", dijo.

Tras la liberación de María Isabel San Agustín, luego de que se determinó que fue víctima de tortura durante su detención hace 11 años, la jefa de gobierno indicó que hablará con la mujer y destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también están revisando qué apoyos se le pueden dar.

"El día de hoy me comuniqué con ella, hace cerca de una hora, hora y media, la busqué, hablamos, pues estaba muy contenta, agradecida y quedé de que, en el momento que ella lo consideré oportuno, vernos para platicar justamente de lo que ella vivió en reclusión, de las condiciones en las que están las personas privadas de la libertad, en particular las mujeres, y poder platicar sobre ello", dijo.

Destacó que ahora que se está haciendo el cambio del Sistema de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, se busca que sea para bien, en el sentido del propio Sistema de Seguridad en la ciudad, pero también de la vida de las personas que están privadas de la libertad y que no permanezcan personas inocentes.