Gobierno de Guanajuato denuncia a termoeléctrica por contaminación

El gobierno de Guanajuato interpuso una demanda por la emisión de contaminantes debido al uso de combustóleo en los procesos productivos de la Central Termoeléctrica de Salamanca (CTS). De acuerdo con un comunicado, el Gobierno de Guanajuato informó que, a través de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) presentaron denuncias ante instancias federales, contra quienes resulten responsables.

Anselmo Conejo Cornejo, encargado del Despacho de la PAOT, indicó que las denuncias se presentaron el 22 de marzo ante la Fiscalía General de la República, una denuncia penal por delitos ambientales contra quienes resulten responsables. La autoridad estatal señala que derivado de las emisiones contaminantes del CTS, la contaminación de Salamanca e Irapuato superan los límites máximos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-0022-SSA1-2019.

El encargado del Despacho de la PAOT señaló que no será la última acción legal que se interponga ya que "en los próximos días se realizará una denuncia administrativa en contra de COFEPRIS por delitos a la salud, posteriormente se realizarán otras denuncias y medidas hasta que se atienda el tema y se realice la reparación del daño".

Preocupa índices de contaminación Por su parte, la titular de la SMAOT, María Isabel Ortiz Mantilla señaló que de acuerdo con el Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio y Precursores, Guanajuato, el municipio de Salamanca contribuye con el 88% de las emisiones totales de dióxido de azufre (SO2). Por su parte, la Refinería Ing. Antonio M. Amor de PEMEX (RIAMA), contribuye con el 94.7% de las emisiones de SO2 generadas en Salamanca y la Central Termoeléctrica de Salamanca (CTS) contribuye con el 4.6% de dióxido de azufre (SO2).

Ortiz Mantilla dijo que estos porcentajes y el tema de la emergencia surgida desde febrero han generado picos, no solo en Salamanca, sino también en los municipios de Irapuato y Celaya. Sin embargo, el resto del mes de marzo no hay relación con la emergencia por lo que pone en alerta que la operación de las paraestatales sea normal. De acuerdo con las autoridades, los días 21 de febrero y 19 de marzo se alcanzaron concentraciones de 24 horas cercanas a la activación de una pre contingencia ambiental por SO2 y días como el 23 de febrero, 9, 18 y 19 de marzo se contaron con registros horarios de 250, 232, 246 y 251 ppb (partes por billón) respectivamente; los cuales estuvieron por encima del valor límite de exposición.