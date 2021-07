Gobierno de México culmina compra consolidada de medicamentos

La Ssecretaría de Salud informó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador culminó la compra consolidada de medicamentos, mediante la cual se adquirieron 2 mil 624 millones 768 mil 642 piezas de medicamentos, por un monto de 95 mil 888 millones de pesos, lo que significa un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos.

Al presentar el Pulso de la Salud, Jorge Alcocer Varela detalló que para esta adquisición se requería la compra de mil 403 claves de medicamentos y 631 claves de material de curación, por lo que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) logró adjudicar un total de 693 claves de medicinas y 345 de material de curación.

"Los problemas y distorsiones a los que nos enfrentamos por las formas con las que se compraban medicamentos, medio que servía para enriquecer a unos cuantos, una historia de intereses y corrupción que enfermó a todo el sistema de salud en México, pero permitió tomar decisiones para curar al sistema, más de 7 semanas, muchas cosas desde entonces, acciones que es buen momento para informarlas", dijo el titular de la Ssa.

Describió que de las mil 038 claves que adjudicó la UNOPS, ya se formalizaron 995 contratos y estas compras representan un monto de 2 mil 262 millones de dólares, lo que equivale a 45 mil 422 millones de pesos y representan 895 millones de piezas ya adquiridas.

"Acerca de cuándo llegarán estos medicamentos y se garantizará el abasto sin interrupciones, bien hasta ahora se han entregado 197 millones de piezas, 25.8 millones entregadas al sector salud que equivale a 268 claves y 171 millones de piezas de las 995 claves con órdenes de suministro en tránsito".

El funcionario destacó que la UNOPS no pudo adjudicar 710 claves de medicamentos y 286 de material de curación, por diferentes razones, entre las que resaltan que se ofrecieron proveedores que no cumplían con los requisitos de seguridad, no tenían precios razonables o porque las empresas estaban inhabilitadas en México.

"La UNOPS planteó una solución, pero implicaba 45 días de compra más 15 días de contrato, había que esperar 60 días y no contábamos con ese tiempo, al informarle al presidente esto, nos dio una clara instrucción; ´salgan a comprar, háganlo rápido, bien, no descansen hasta lograrlo´, fue nuestra prioridad durante 37 días".

De tal manera que el secretario Jorge Alcocer Varela dio a conocer un Plan B en el que participaron la Ssa, titulares de Insabi, IMSS, ISSSTE, Oficialía Mayor, funcionarios de Sedena, Semar, y en una forma importante la SRE, la meta era obtener 996 claves de medicamentos y material de curación, "teníamos que hacerlo rápido, con precios justos, todo lo anterior con un soporte normativo conforme a la ley y sin menor sospecha de abusos o actos de corrupción, podemos decir que lo logramos, demostramos que sí es posible hacer una compra sectorial", subrayó.

El funcionario expresó que en 37 días se compraron 493 claves de medicamento y 311 de material de curación, "en 37 días se adquirió lo que al organismo internacional le tomó 10 meses, fue posible comprar sin sobreprecio, lo que necesitamos con 31 mil 547 millones de pesos, se logró un ahorro por 7 mil 180 millones de pesos en esta adquisición sectorial".

Agregó que de las 143 claves que la UNOPS no adquirió, el precio del Plan B, estuvo por debajo del precio pagado por el organismo internacional, por lo que se ahorraron 290 millones de pesos.

"Fue posible aumentar la participación de proveedores, en este proceso participaron 244 empresas no solo unas cuantas de las que resultaron 171 adjudicadas, un logro importante con respecto a competencia, la compra se concentraba en 10 empresas que acaparaban 80% de lo adjudicado, Fármacos Especializados tenía 35%, con esta compra el proveedor con porcentaje más alto es Gilead Scienses, Birmex, Pfizer, Roche y Novartis, las 10 empresas con más porcentaje de adquisición suman 38.2% y no es ninguna de las 10 empresas que tradicionalmente tenían el mercado".

El secretario de Salud resaltó que los medicamentos más difíciles de conseguir fueron los oncológicos pediátricos, situación que no ha sido complicada desde esta administración, sino desde antes.

"La UNOPS adjudicó 132 claves con un total 11 mil 795 millones de pesos y 6 millones 929 mil 197 piezas, pero faltaban 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario, gracias a la cancillería, se logró la consecución de 27 claves, es decir, del total de alto consumo".

El titular de la Ssa señaló que en esta compra sectorial se logró comprar fármacos como mitozatrona, ciclofosfamida, epirubicina, metotrexato y vincristina, agregó que la entrega de estos medicamentos se realizará mes con mes.

"La última milla, la que concluye el proceso desde el almacén a la farmacia, estará supervisada de manera meticulosa, será útil porque se deberá traducir el artículo 4 para que los mexicanos reciban de manera gratuita y oportuna el medicamento que se les recetó".