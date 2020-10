Gobierno de Nuevo León advierte que disolverá eventuales protestas de FRENA

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, advirtió que solicitará a la policía estatal Fuerza Civil que disuelva manifestaciones y plantones que seguidores del Frente Nacional Anti Amlo (Frenaaa) tienen previsto realizar el próximo sábado, además que se contemplan sanciones administrativas, trabajo comunitario y multas para personas que no usen cubrebocas.

El secretario estatal de Salud expuso que el objetivo de estas medidas no es multar, sino cuidar la salud, por lo que llamó a la población a utilizar el accesorio "que ya forma parte de nuestra vestimenta".

Las concentraciones de Frenaaa fueron convocadas en cada estado donde se evalúe qué dependencia federal causa más daño en la entidad. El líder de este grupo, Gilberto Lozano, elogió en un mensaje reciente la determinación de romper el pacto fiscal en caso de no ser atendidos los gobernadores de la Alianza Federalista, entre los que se encuentra Jaime Rodríguez.

Respecto a las manifestaciones de Frenaaa, Manuel de la O expresó durante la rueda de prensa de actualización diaria sobre Covid-19, que no se permitirá que los manifestantes, campamentos ni plantones frente a oficinas públicas federales y se hablará con Fuerza Civil "para que disuelvan esa concentración".

Asentó que tienen libertad de manifestarse, "pero hoy es un riesgo importante para la salud de todos", por lo cual expresó que pueden hacer otro tipo de manifestaciones que no pongan en riesgo su salud y la de los demás.

Manuel de la O informó que durante las últimas 24 horas hubo 34 defunciones por coronavirus, elevándose a cuatro mil 484 los decesos acumulados, al tiempo que con los 596 contagios registrados se han presentado 89 mil 165 contagios desde el once de marzo; mientras el total de pruebas de PCR realizadas asciende a 237 mil 701, y hay mil 292 pacientes hospitalizados de los cuales 322 están conectados a un ventilador.

El secretario informó que el decreto que entrará en vigor el próximo domingo, para endurecer las sanciones contra quienes no respeten las medidas de seguridad sanitaria contra el Covid-19, contempla amonestaciones con apercibimiento, multas por un monto de hasta 16 mil veces el salario mínimo, así como arrestos por 36 horas para quienes realicen reuniones o fiestas, incluso en domicilios particulares donde se concentren más de 20 personas.