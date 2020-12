Gobierno de Sonora llama a ser fuertes y decir no a posadas y fiestas

Aunque son una tradición arraigada, en este momento las reuniones, posadas y festejos decembrinos implican un alto riesgo de contagio de Covid-19, por lo cual la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a la población a actuar con responsabilidad y no realizar ni acudir a estos eventos para evitar que el virus siga propagándose y resulte en más contagios y muertes en Sonora.

Ante el repunte de casos y fallecimientos por la enfermedad en el estado en los últimos días y con niveles de ocupación hospitalaria de 80% en instituciones privadas y 54% en públicas, Pavlovich pidió ser fuertes y solidarios y decir "no" a las posadas o reuniones previas a Navidad y Año Nuevo.

Llamó a pasar estas festividades sólo con quienes viven en la misma casa, pues hoy más que nunca es tiempo de demostrar el amor por los nuestros.

Recordó que, de acuerdo con los especialistas, entre más personas convivan en un mismo espacio hay más posibilidades de transmisión del SARS-CoV-2, especialmente si se visita a familiares o amigos con los que no se convive a diario y quienes tienen actividades diferentes.

Por ello, la Secretaría de Salud de Sonora lanzó este domingo una campaña de concientización en redes sociales, dirigida desde población infantil hasta los adultos, a quienes se pide ser fuertes y firmes en la voluntad de proteger a los más vulnerables y no bajar la guardia.

La gobernadora añadió que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), también se deben evitar las llamadas "3C": espacios cerrados, concentración de mucha gente y reuniones cara a cara con personas ajenas al entorno familiar.

"Nuevamente los invito a quedarse en casa. Esta Navidad, como todo el año, va a ser algo diferente, pero es momento de pensar en nuestros seres queridos. No es momento de hacer fiestas ni posadas ni reuniones; en los últimos días, los contagios y, lamentablemente, los fallecimientos por esta enfermedad han ido en aumento, por eso es importante luchar entre todos para hacerle frente a esta cruel enfermedad", afirmó.

De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria está en 80% en las unidades privadas y 54% en las públicas. Los municipios más saturados son: San Luis Río Colorado, con 97%; Hermosillo, con 74%, y Nogales, con 62%. Enseguida están Cananea, con 61%; Magdalena, con 50%; Guaymas, con 37% y, con 30%, Ciudad Obregón.

En Hermosillo, la ocupación hospitalaria por institución se encuentra: 76% Secretaría de Salud, 77% IMSS, 73% Isssteson y 57% el Issste.

En San Luis Río Colorado, se encuentra al 93% Secretaría de Salud y al 100% en IMSS. En Nogales, la Secretaría de Salud está al 32%, el IMSS al 87% y el Isssteson al 25 %. En Cananea, la Secretaría de Salud está al 61% y en Magdalena, al 50%.

En Ciudad Obregón, la ocupación está al 12% en Secretaría de Salud, 37% IMSS, 80% Isssteson, mientras que en Guaymas está al 50% Secretaría de Salud, 33% IMSS, 25% Isssteson

La gobernadora Pavlovich señaló que, para hacer frente a la pandemia, desde el 30 de junio pasado se puso en marcha el programa Anticipa. Conforme a datos de Salud, hasta la fecha se ha atendido a 57 mil 131 sonorenses.

Con Anticipa se han detectado oportunamente 32 mil 507 casos sospechosos; se han realizado 22 mil 542 pruebas PCR y 44 mil 808 pruebas rápidas y se han entregado paquetes de medicamentos a 55 mil 774 personas.

Para prevenir contagios, la instrucción sigue siendo la regla de tres, recalcó la gobernadora Pavlovich: uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón y respetar el distanciamiento social y en la medida de lo posible, salir de casa sólo a lo esencial.