Gobierno debe pasar curva de aprendizaje: Claudio X. González

Para tener mayor crecimiento económico es necesario que la administración actual "supere" la curva de aprendizaje que se vive en este arranque de gobierno, porque solamente así se crecerá, manifestó el integrante del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y presidente de Consejo de Kimberly Clark, Claudio X. González.

Dijo que es necesario comenzar a pensar en la estrategia de 2020 y plan de crecimiento para 2021, porque la actividad productiva del país es muy baja, según lo muestran los indicadores de desempeño de la economía.

En breve entrevista, al término de la junta de consejo nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la que acudió como invitada la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, González afirmó que hay una menor generación de empleos, pero aún hay que ver como cierra el 2019.

"Debe haber algo más de crecimiento de lo que hubo este año, porque la curva de aprendizaje de un nuevo gobierno siempre se da, y no fue la excepción este gobierno", comentó.

Falta de seguridad. Sobre la inseguridad, Claudio X. González mencionó que platicaron con la secretaria de Gobernación sobre la importancia de trabajar con total unidad en el combate a dicho problema.

Al respecto, el presidente del CCE, Carlos Salazar, dijo que el sector privado actuará en unidad con el gobierno federal en la estrategia de combate a la inseguridad, un tema que preocupa a los empresarios pero que no se remediará en una sola reunión.

"No vamos a remediar los problemas en una reunión", expuso tras reunirse la funcionaria.

Explicó que dijeron a Sánchez Cordero sus preocupaciones y puntos de vista en torno a la inseguridad, y acordaron "estar total y absolutamente al lado de ellos".