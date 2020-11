Gobierno dejó de ser principal violador de DH: AMLO

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el gobierno federal dejó de ser el principal violador de los derechos humanos en México.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró esto al señalar que ya no se tolera la corrupción, la impunidad, ni la violación de los derechos humanos.

"Una cosa importante y que hace distinto a este gobierno de los anteriores, es que ya este gobierno, no es el principal violador de los derechos humanos, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos.

"Porque no se tolera la corrupción, la impunidad, la violencia de los derechos humanos, no hay impunidad eso hace la diferencia, por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando".

En este sentido, en el salón Tesorería, el mandatario indicó que esto es un proceso puesto que, señaló, fueron 36 años de predominio de una política anti popular, inhumana, que produce esta violencia contra las mujeres.