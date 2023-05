Gobierno federal descarta hackeo en sus portales web

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal informó que los portales web de diversas dependencias federales no se encuentran disponibles debido a que se están haciendo acciones de mantenimiento.

"En gob.mx queremos brindarte la mejor experiencia por lo que los sitios GOBMX no se encuentran disponibles, debido a que estaremos realizando acciones de mantenimiento. Gracias por tu comprensión", se lee en una leyenda en el portal del Gobierno de México.

Este jueves se registró la caída de diversas páginas de dependencias del gobierno federal, desde Presidencia de la República, secretarías de Estado hasta organismos descentralizados, entre otras.

Por ejemplo, al abrir páginas como las de las secretarías de Economía, de Salud, de Hacienda, la de Profeco, Comisión Reguladora de Energía, al usuario se le remite a una página que dice "la ruta no existe", "error 500" e "intente de nuevo".

En algunos casos, después de mostrar esa página de error se redirecciona a la página oficial, sin que se puedan abrir.

Restablecimiento del servicio

Tras la caída de sus páginas por más de dos horas, Presidencia informó que se restableció el servicio y que todos los portales del gobierno federal que estaban en mantenimiento ya funcionan en su totalidad.