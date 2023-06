Gobierno federal integra Covid-19 al Programa de Vacunación Universal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL). - El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, presentó el Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de Covid-19, que establece que se debe incluir la vacuna al Programa de Vacunación Universal, tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS.

Sin embargo, el subsecretario Hugo López-Gatell defendió el uso de vacunas monovalentes que ha hecho el gobierno federal, y dijo que las bivalentes, utilizadas para inmunizar contra nuevas variantes y subvariantes, no se requieren.

Cabe recordar que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) señaló que las vacunas monovalentes Moderna y Pfizer-BioNTech COVID-19 ya no están autorizadas para su uso en los Estados Unidos, por el número de mutaciones que ha tenido la cepa original desde su aparición.

No obstante, López-Gatell refirió que el documento técnico emitido por la OMS en mayo 2023, indica que las vacunas formuladas para la variante original o sucesivas protegen contra enfermedad grave y muerte.

"No se requieren nuevos biológicos, como señalan grupos de interés y medios corporativos que han sembrado una narrativa de que son indispensables las vacunas bivalentes; sin embargo, no tienen sustento científico", dijo.

El funcionario señaló que el comportamiento de Covid-19 será similar al de influenza, con incremento de casos en la temporada invernal.

Explicó que el plan se empezó a preparar desde julio de 2022, a partir de la estabilidad en la epidemiología de Covid-19; el seguimiento estrecho a los informes de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) para la región de las Américas, y la información científica de distintos estudios sobre el comportamiento del virus.