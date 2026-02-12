Gobierno llama a vacunar a niños ante rebrote de sarampión

Ante el rebrote de sarampión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se trabaja para que haya más lugares de vacunación porque hay registro de alta afluencia en algunos módulos.

Acciones de la autoridad

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que en entidades como Ciudad de México y Jalisco, además de los centros de salud, han abierto otros lugares.

"Se está trabajando para que, primero estén abiertos muchas horas del día y que puedan tener módulos afuera para que no sea solamente el consultorio del centro de salud, estamos trabajando para que haya muchísimos más lugares de vacunación".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La cartilla de vacunación es muy importante que la lleven", dijo la Mandataria federal.

¿Qué declararon autoridades de salud?

Ante el rebrote de sarampión en México, el gobierno federal reiteró el llamado a la vacunación, principalmente para las infancias de seis meses a 12 años de edad.

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, aseguró que nuestro país tiene "una tasa de vacunación muy alta que protege a la gran mayoría de los mexicanos", y recalcó la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx para ubicar los más de 21 mil puntos de vacunación contra el sarampión.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que sostuvo un encuentro este miércoles con los gobernadores, gobernadoras, y secretarios de Salud, en el que se unificaron los criterios: "Estamos en total coordinación, se nombró un enlace por cada estado para la distribución de vacunas y toda la información que se tiene que dar".

"Va a haber cartelones en las escuelas a partir de la próxima semana para que todas las familias estén informadas", dijo.

Clark indicó que todavía hay un número importante de personas que se requieren vacunar: "¿cuál es nuestra prioridad como gobierno de México y a los que les pedimos que busquen esa página, que se informen? Son los niños y niñas entre seis meses de edad y entre 12 años [...]".

"Si usted es madre, o padre, tío, tía, abuela, abuelito, de un niño en este grupo de edad, una niña, y ya tiene las dos vacunas, no se preocupe, su niño está protegido. A quien estamos llamando a vacunar son los que no se le han puesto en ninguna ocasión o que no han terminado su esquema de vacunación, son las personas que les pedimos que visiten este sitio", recalcó el subsecretario.

Mencionó que en Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco se pide a las personas que tienen entre 13 y 49 años, que no se han puesto la vacuna, lo hagan.

"Hay que hacerlo con calma, con responsabilidad, no solo para protegernos a nosotros, sino para proteger toda la comunidad, cuando uno se vacuna, no solo evita que nosotros nos enfermemos, evita que los demás se enfermen", declaró.