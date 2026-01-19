Gobierno mexicano ofrecerá apoyo a Guatemala por motines: Sheinbaum

logo pulso
Por AP

Enero 19, 2026 12:24 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de México ofrecerá apoyo a Guatemala por el Estado de Sitio decretado por 30 días, derivado de motines de grupos criminales en tres penales y el asesinato de siete policías, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Vamos a buscar al presidente (Bernardo) Arévalo, a ver si requiere algún apoyo de algún tipo... en el caso de Guatemala, evidentemente, con respecto a su soberanía y todo lo que se requiera, pero pues para poder saber si requieren alguna situación especial en nuestra frontera", dijo.

La Mandataria federal también expresó que por el momento no se ha ordenado un reforzamiento de seguridad en la frontera de México con Guatemala.

Añadió que el Gobierno de México también entablará comunicación con el gobierno de Chile para enviar ayuda humanitaria para las víctimas de los incendios, que han provocado el fallecimiento de, al menos, 19 personas.

"También vamos a enviar apoyo a Chile, por los incendios que están sufriendo, una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo", comentó en conferencia de prensa.

En Chile se declaró "Estado de Excepción de catástrofe" por incendios fuera de control que se han presentado en las regiones del Biobío y de Ñuble, al sur de la capital, y que ha afectado a aproximadamente 20 mil hectáreas.

