Gobiernos extranjeros no imponen política migratoria a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el programa "Quédate en México", donde migrantes esperan en territorio mexicano sus trámites de asilo en la Unión Americana, no fue impuesto por la administración de Donad Trump, pues aseguró que en materia migratoria gobiernos extranjeros no imponen nada a México, pues aseguró que "no somos títeres ni colonia de ningún gobierno extranjero".

En conferencia de prensa en el cuartel de la Guardia Nacional en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal señaló que en dos años de su gobierno no ha habido asesinatos a migrantes "como era antes", ni violaciones a los derechos humanos.

"Nosotros hemos protegido a los migrantes, no ha habido violaciones a los derechos humanos y las decisiones las tomamos de manera libre y soberana, pero siempre estamos protegiendo, apoyando a los migrantes. Estamos siempre apoyando, protegiendo a migrantes".

"Sobre el programa 'Quédate en México', ¿lo eliminaría?", se le cuestionó.

"Vamos a esperar que tome posesión, que llegue el señor Biden. Nosotros tenemos ya tenemos fijada nuestra política: es la que establece la Constitución, el artículo 89.

"Son los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacifica de las controversias, cooperación para el desarrollo, respeto a los derechos humanos y en eso nos guiamos y somos un país, aunque puede resultar una obviedad, no está de más repetirlo, somos un país libre y soberano", dijo.

El mandatario aseguró que este programa fue impulsado por el gobierno mexicano, y no impuesto por la administración de su homólogo Donald Trump pues señaló que a su gobierno no le imponen nada gobiernos extranjeros "no somos títeres, no somos colonia de ningún gobierno extranjero".

Aseguró que el resultado de este programa ha sido muy bueno, y que no han habido como en sexenios anteriores, indicó, asesinatos de migrantes.

"Ahora se les protege en el sur para que no pasen y no sean víctimas de la delincuencia, entonces son otros los resultados", dijo.

Acompañada de la gobernadora Claudia Pavlovich, el mandatario señaló que había fundaciones que recibían dinero del extranjero y acusaban al gobierno mexicano de violaciones a derechos humanos de migrantes y "a lo mejor tenían elementos, pero eso ahora no se hace, no somos iguales".