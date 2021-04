"Golpe a la incipiente democracia mexicana, resolución del TEPJF"

Al considerar que se trata de un golpe a la incipiente democracia mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene que acatar el fallo del TEPJF que canceló las candidaturas de Morena a los gobiernos Guerrero y Michoacán, por no entregar gastos de precampaña.

El presidente acusó que los magistrados del Tribunal y los consejeros del INE actuaron de manera antidemocrática y conspiran contra la democracia.

"Considero un exceso lo que aprobaron ayer los magistrados del Tribunal electoral, es un golpe a la incipiente democracia mexicana", señaló.

"No es posible, no tiene justificación alguna, el que no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos en lo que corresponde al candidato de Michoacán y 19 mil pesos que se le atribuye que no comprobó el candidato de Guerrero se les cancele su registro para participar, eso no tiene justificación, se me hace excesivo y antidemocrático".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo pidió a los ciudadanos que no se desanimen y que no se exalten, porque hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente.

"A pesar de este agravio yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán a seguir adelante, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad de los sentimientos del pueblo de Michoacán y Guerrero".

El presidente señaló que se debe respetar el veredicto del Tribunal, porque debemos nosotros apostar a la democracia, y un acto como el de ayer , arbitrario lleva un componente adicional es un acto de provocación.

"Y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad, entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia".