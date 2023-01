Gómez Leyva agradece seriedad de autoridades en investigación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Durante su programa de radio Por la mañana, el periodista Ciro Gómez Leyva agradeció a las autoridades capitalinas por la seriedad con la que están tomando su caso, luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciara 11 detenciones que se realizaron esta madrugada, por el atentado contra el comunicador.

"De mi parte agradecer a la autoridad por la seriedad con la que están tomando el caso... Van a surgir muchas preguntas, muchas dudas, pero en conclusión, lo que se ha informado es que se dieron 11 detenciones que tendrían que ver con las personas que actuaron en la ejecución del intento de mi homicidio", declaró Ciro Gómez Leyva a través de su espacio radiofónico.

---Motivo del ataque, aún sin confirmar

Durante la conferencia de prensa, en la que se dio a conocer al responsable del delito, Claudia Sheinbaum, aclaró que aún no se sabe cuál es el motivo por el que la organización delictiva atentó en contra de la vida del periodista, pero se está investigando.

Ante este dicho, el periodista respondió: "Nosotros lo dijimos la mañana del 11 de diciembre y lo mantenemos hasta hoy, que nosotros no íbamos a hacer conjeturas, hoy vamos a tener información".

Finalmente, el periodista aseguró que se mantendrá a la espera de las indagatorias sobre el caso que las autoridades capitalinas de seguridad difundan.

"No sabemos si esta decisión que tomaron de matarme tenga que ver con ellos o si alguien los contrató, que es la pregunta que (la audiencia) nos reiteran y por lo visto esta mañana no va a ser despejada", señaló.