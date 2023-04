“Gracias a la vida por permitirme escribir”

Ciudad de México.- Nada ha sido imposible para Elena Poniatowska en sus casi 91 años de vida. Nada nunca le ha sido ajeno, mucho menos las causas de los olvidados y los pobres, de los protagonistas del arte y la cultura, de la ciencia y la medicina, de las luchas sociales, los movimientos estudiantiles y sindicales.

Por eso, aunque decepcionó, dijo, a aquellos que esperaban un discurso político, al ser investida con la Medalla Belisario Domínguez 2022, la escritora y periodista dedicó sus palabras solamente a agradecer. “Gracias a México, el país de mi abuela Elena Iturbe de Amor, y el de mi madre, Paula Amor, el de Guillermo Haro, el de nuestros nietos... Gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso”, afirmó la escritora.

Con el mismo huipil con el que recibió el Premio Cervantes de Literatura en 2014, bordado por las manos de mujeres juchitecas en un satinado rojo brillante con amarillo intenso, la escritora Elena Poniatowska recibió este miércoles —justo un mes antes de celebrar su cumpleaños 91—, la Medalla Belisario Domínguez 2022, y aunque no quiso dar un discurso político, inició su intervención con un mensaje político: “Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos, y no sólo lo queremos, lo admiramos”.

Los pleitos políticos marcaron la ceremonia, la inscripción de su nombre en letras de oro en el Muro de Honor de la Medalla Belisario Domínguez, incluso la guardia de honor que encabezó la autora de La noche de Tlatelolco junto a casi 30 políticos ante el monumento al llamado “mártir de la democracia”.

“Hoy, muchos recuerdos zumban como abejas y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la Medalla Belisario Domínguez que recibo como una gracia inesperada para la que sólo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio. Dos sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto: gracias”, dijo Elena Poniatowska.

“Ahora en 2023, cuando cumplo 91 años... el Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. No”, dijo Elena, quien apuntó que los premios son una puerta que se abre de pronto, “un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para las que como yo, se despiden”.