Grecia Quiroz recibe amenazas antes de asumir alcaldía en Uruapan

MORELIA, Mich, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, reconoció que sí recibió amenazas un día antes de que asumiera el cargo.

En un mensaje transmitido a través de redes sociales, Quiroz García señaló que, a su consideración, las amenazas tienen la intención de desestabilizar su gobierno.

"Lo único que les puedo decir es que dentro de la política hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno y para mí este tipo de amenazas es para eso, porque lo hicieron un día antes de que yo tomara posesión... claro que vamos a proceder, informando a la fiscalía".

Señaló que aceptó el reforzamiento de su seguridad pensando en sus hijos.

"Reforzaron mi seguridad y siendo sinceros, es un tema complejo porque la escuela que llevaba de Carlos Manzo, el acercamiento de la ciudadanía no había un filtro, nunca lo hubo antes. Ahora, no es un tema que me sea muy fácil, porque invaden mi privacidad... pero sí quiero decirle a la ciudadanía que estoy pensando en mis hijos y que no me gustaría que el día de mañana se queden solos".

Dijo que no confía en nadie. "Desconfío de todo, me resulta muy difícil confiar".