Greenpeace denuncia etiquetado engañoso en plásticos

La organización ambientalista Greenpeace denunció este martes que varias compañías estadounidenses usan etiquetas engañosas con la leyenda "reciclables" en cientos de productos de plástico.

Indicó que luego de realizar una encuesta encontró que los elementos comunes de contaminación plástica, incluidos tubos, tazas, tapas, platos y bandejas de plástico, "no pueden etiquetarse como reciclables de acuerdo con los requisitos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para productos y etiquetado".

"Esta encuesta confirma lo que muchos informes noticiosos han indicado desde que China restringió las importaciones de desechos plásticos hace dos años y es que las instalaciones de reciclaje en todo el país no pueden clasificar, vender y reprocesar gran parte del plástico que producen las compañías", aseveró Jan Dell, fundador de The Last Beach Cleanup.

La organización identificó numerosos ejemplos de compañías estadounidenses que usan etiquetas engañosas como Nestlé, Danone, Walmart, Procter & Gamble, Clorox, Aldi, SC Johnson y Unilever; por lo que Greenpeace pidió que se corrijan y en caso contrario presentará quejas formales a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés).

"Los minoristas y las empresas de bienes de consumo en todo el país con frecuencia ponen etiquetas en sus productos que engañan al público y dañan los sistemas de reciclaje de Estados Unidos", aseveró John Hocevar, director de la campaña de Greenpeace USA Oceans.

"En lugar de tomarse en serio la idea de alejarse del plástico de un solo uso, las corporaciones se esconden detrás de la pretensión de que sus envases desechables son reciclables. Ahora sabemos que esto no es cierto", destacó.

El informe establece que la mayoría de los tipos de envases de plástico son económicamente poco prácticos para reciclar y es probable que lo sigan siendo en el futuro, por ello Greenpeace exhortó a invertir en enfoques reutilizables, recargables y sin paquetes.