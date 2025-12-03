logo pulso
Nacional

Grupo armado asesina a hombres en Irapuato

La violencia en Guanajuato se hace presente con múltiples homicidios en Irapuato

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 05:44 p.m.
A
Grupo armado asesina a hombres en Irapuato

IRAPUATO, Gto., diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Cuatro hombres fueron asesinados mientras dormían en una vivienda de la comunidad San Luis Jálamos por un grupo armado que además incendió el inmueble, en el municipio de Irapuato, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado informó que en total siete personas fueron privadas de la vida en esta ciudad en menos de 24 horas, dos de ellas en el Rancho Guadalupe, y una mujer en la comunidad Guadalupe Villa Cárdenas.

La madrugada de este 03 de diciembre de 2025, un individuo irrumpió en una casa, vecinos avisaron al sistema 911 de la balacera, por lo que acudieron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y Policía Municipal.

Ahí encontraron a cuatro hombres fallecidos por impactos de arma de fuego, y procedieron a resguardar el sitio.

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a procesar la escena, y recogieron los cuerpos de las víctimas para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hombres disparan a policías

En San José de Iturbide, agentes de Investigación Criminal fueron recibidos a tiros por integrantes de un grupo criminal que asesinó a una persona y lesionó a otra para despojarlas de sus vehículos, en los que se dieron a la fuga.

La balacera se registró la tarde-noche de este martes. La FGE explicó que los agentes investigadores atendían un reporte sobre la presencia de personas armadas que se desplazaban en una camioneta, cuando les dispararon.

El personal operativo se resguardó para proteger su integridad y repelió la agresión conforme al protocolo y lograron detener a un individuo en el lugar, mientras otros de sus cómplices escaparon, detalló

En la huida, los agresores despojaron con violencia de sus vehículos a por lo menos cinco personas en la zona Centro. En estos hechos, una mujer falleció y dos de las víctimas resultaron lesionadas.

