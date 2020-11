Grupo armado balea casa de alcalde de Acayucan, Veracruz

La vivienda del presidente municipal de Acayucan, en el sur de Veracruz, fue atacada a tiros la madrugada de este martes.

Los reportes policiales, dieron cuenta que un grupo armado arribó a la zona centro de la cabecera municipal y baleó la fachada de la casa del alcalde del PRD, Cuitláhuac Condado Escamilla.

Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar y montaron un operativo para tratar de dar con los responsables.

El munícipe lamentó los hechos de violencia y anunció la presentación de una denuncia penal.

Cuitláhuac Condado Escamilla no descartó que haya sido en respuesta a su exigencia de mayor seguridad y un alto a las presiones contra autoridades municipales perredistas.

"Las razones exactas no las sé, podría ser por las declaraciones que he estado haciendo hace algunos días, he pedido primero la intervención del gobernador hace varias semanas, que haya cese la violencia que está prevalenciendo en el estado", expuso a medios locales.