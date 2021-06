Grupos armados irrumpen en casillas de Mexicali y Tijuana

Durante la Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo General Electoral en Baja California, se confirmó que parte de la jornada electoral de este domingo fue interrumpida por grupos delictivos que realizaron robos de urnas, quema de boletas y colocaron restos humanos en las inmediaciones de los puntos de votación, principalmente en Mexicali y Tijuana.

Hasta las 14:00 horas de este domingo, se detalló que, de acuerdo a información recabada por los Consejos Distritales Electorales del IEEBC, fueron instaladas 4 mil 966 de las 4 mil 967 casillas que estaban planeadas en la entidad, la única que no pudo ser habilitada corresponde al Distrito IV, en Mexicali, donde hombres armados robaron el material electoral.

El secretario Ejecutivo del IEE en Baja California, Raúl Guzmán, dijo que ya se trabaja en la investigación sobre los incidentes reportados. Lo principal, informó, es detallar el tipo de incidencia y si ésta ocasionó la suspensión temporal o permanente de la jornada.

"Estas incidencias ya sea que se suspendieron de manera temporal o que definitivamente no pudieron continuar con los trabajos porque hubo personas ajenas o ciudadanos, quienes estaban emitiendo su voto, pero fueron intervenidos por grupos delictivos y se llevaron las boletas, documentación que dejaron tirada... también hemos detectado videos de que hubo quemas de casillas y boletas o que también se esparcieron boletas", detalló.

El presidente del Consejo del IEE, Luis Hernández, hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad de los ciudadanos que acuden a las urnas a emitir su voto, al calificar los hechos de incidentes aislados que no reflejan el tono de la jornada en general.

La consejera Bibiana Maciel informó que en el caso de las personas que no pudieron votar en las casillas por situaciones relacionadas con actos de violencia podrán hacerlo en las casillas especiales.

Adolfo Díaz, representante del Partido Encuentro Solidario (PES), condenó los hechos violentos durante la jornada electoral y deslindó a su partido de los incidentes, sin embargo, invitó a la población a ejercer su derecho a votar.

Javier Tenorio, representante de Morena ante el IEE, dijo que los reportes de violencia a lo largo del estado son minoría, comparado con el sentir de los residentes que pese a las incidencias por actos delictivos ha decidido salir a votar.