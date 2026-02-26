Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum
El trofeo mundialista arribará al Aeropuerto Felipe Ángeles y visitará Guadalajara el sábado 27 de febrero.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo informó que se reunió
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
este jueves en Palacio Nacional con Henrique Braun, director ejecutivo global de Coca?Cola.
De acuerdo con la mandataria federal, Braun le informó de una inversión de seis mil millones de dólares en México.
Además, detalló que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará mañana, viernes 26 de febrero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Sobre el sábado 27 de febrero, Sheinbaum Pardo indicó que Guadalajara será el primer lugar de visita de este trofeo.
"Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar", expresó en sus cuentas oficiales.
no te pierdas estas noticias
Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum
SLP
El Universal
El trofeo mundialista arribará al Aeropuerto Felipe Ángeles y visitará Guadalajara el sábado 27 de febrero.
CFE reduce deuda financiera 1.6% en 2025, según reporte
SLP
El Universal
Reducción en deuda a corto plazo compensada parcialmente por deuda a largo plazo en CFE.
Xóchitl Gálvez rechaza causar daño moral a Carlos Imaz
SLP
El Universal
Xóchitl Gálvez argumenta que su libertad de expresión fue ejercida en un marco legal durante el debate político.