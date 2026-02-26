Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que se

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

este jueves en Palacio Nacional con, director ejecutivo global de Coca?Cola.De acuerdo con la mandataria federal,le informó de unadeen México.Además, detalló que elde lallegará mañana, viernes 26 de febrero, al(AIFA).Sobre el, Sheinbaum Pardo indicó queserá elde este"Mantenemos elde la", expresó en sus cuentas oficiales.