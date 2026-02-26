logo pulso
Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum

El trofeo mundialista arribará al Aeropuerto Felipe Ángeles y visitará Guadalajara el sábado 27 de febrero.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 04:02 p.m.
A
Guadalajara será primer destino del trofeo mundialista, confirma Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
informó que se reunió

este jueves en Palacio Nacional con Henrique Braun, director ejecutivo global de Coca?Cola.
De acuerdo con la mandataria federal, Braun le informó de una inversión de seis mil millones de dólares en México.
Además, detalló que el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará mañana, viernes 26 de febrero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Sobre el sábado 27 de febrero, Sheinbaum Pardo indicó que Guadalajara será el primer lugar de visita de este trofeo.
"Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar", expresó en sus cuentas oficiales.

