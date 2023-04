Guadalupe Taddei ganará menos que el Presidente

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei confirmó que ganará menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que renunciará a seguro de gastos médicos y de separación individualizada.

En conferencia de prensa, detalló que su percepción mensual será entre 114 mil a 119 mil pesos, y aclaró que no ha recibido su sueldo porque está en trámite el descuento.

La consejera dijo que el resto de las nuevas consejerías están analizando si también reducen su sueldo, y que en su momento emitirán un comunicado conjunto sobre su decisión.

"Este es un tema de carácter personal. Nosotros llegamos con una ley vigente, esa hay que respetarla. Para mí no es nada nuevo, porque la vengo respetando desde el momento en que se emitió; en mis trabajos anteriores, eso ya existía, no es un esfuerzo adicional", expuso.

En tanto, afirmó que "no hay ningún compromiso de carácter político, salvo con mi país y mis principios de servidora pública, y sólo por eso se toman estas decisiones".

En cuanto al seguro de separación individualizada, apuntó que siempre ha existido la alternativa de renunciar a éste, o bien, tenerlo con un porcentaje de 5% a 15% del salario.

En tanto, dijo que mantendrá los apoyos de viáticos para transporte y alimentos, ya que considera que los requiere para realizar sus actividades en el Instituto.