Guarden las palas porque no son tiempos de entierro, afirma Córdova

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Tras advertir que una "mayoría tiránica" no puede derrotar la construcción del sistema electoral, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova señaló que vendrá una batalla jurídica por la reforma electoral.

"Va a venir una dura y ardua batalla jurídica en la que quienes estamos convencidos de que el sistema electoral que hemos construido, si bien es perfectible, es una conquista de todas y todos que una mayoría tiránica no nos puede arrebatar", sostuvo.

"Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas porque no son tiempos todavía de entierro", expresó el consejero presidente.

Durante la inauguración del II Encuentro Nacional del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, Lorenzo Córdova afirmó que van a explotar todos los cauces jurídicos que estén al alcance de la ciudadanía y las instituciones "para que salvemos la democracia", la cual afirmó que no es una construcción de uno, sino de todos.

A fin de evitar una regresión democrática, subrayó que México tiene una enorme tarea y desafío histórico, el cual es preservar "lo bueno de lo poco que hemos hecho bien en las últimas tres décadas".

El consejero señaló que han consolidado un sistema democrático en el que los ciudadanos pueden emitir un voto libre en elecciones auténticas y con autoridades autónomas del poder e independientes de los intereses de partidos.

"Esa es una conquista democrática que no podemos, corrijo, que no vamos a permitir perder", concluyó.