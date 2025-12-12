Guardia Nacional aplica Plan de Operaciones 'Basílica' en Día de la Virgen de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, la Guardia Nacional aplica el Plan de Operaciones "Basílica" en las principales vialidades de ingreso a la CDMX y en las inmediaciones del recinto religioso, lugar donde se espera el arribo de más de 13 millones de peregrinos.

Para garantizar la seguridad de las personas en su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe, fueron desplegados 421 elementos en 221 vehículos oficiales que pertenecen a las estaciones de Seguridad a Vías de Comunicación de la GN. En tanto, 360 efectivos permanecerán en las inmediaciones de la Basílica, incluyendo la explanada, estacionamientos y capillas, donde efectuarán recorridos preventivos.

Por medio de un comunicado, la se detalló que desde el pasado 6 de diciembre y hasta el próximo 15 de este mismo mes, los efectivos realizan actividades de seguridad y vigilancia en carreteras federales, con el objetivo de prevenir actividades ilícitas y accidentes de las personas que se trasladan al templo guadalupano.

Agregó que los elementos de seguridad se ubican en puntos fijos y móviles en las principales vialidades federales y en los puestos de atención ciudadana ubicados en corredores turísticos para proporcionar información y apoyo en materia de seguridad.

En tanto, en los tramos carreteros de las vías México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca, se mantiene presencia de seguridad y apoyo mediante acciones de abanderamiento.

Medidas de autoprotección para peregrinos

La Guardia Nacional también emitió una serie de recomendaciones para las y los peregrinos que dirigen su camino a los festejos a la Virgen de Guadalupe en el recinto religioso, por lo que advirtió que se debe:

· Portar ropa reflejante y respetar su carril durante el recorrido

· En caso de detenerse sobre la carretera, la caravana deberá colocar señalización a por lo menos 50 metros de distancia

· Se recomienda llevar un botiquín de primeros auxilios y evitar manejar cansados

· En caso de que las y los peregrinos viajen en bicicleta, es indispensable que las bicicletas porten luces o reflejantes en la parte frontal y posterior.