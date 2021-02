Guardia Nacional protegerá a candidatos que lo soliciten: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, la Guardia Nacional va a proteger a los candidatos a cargos públicos durante las elecciones de este año.

Ante la inseguridad que se vive en el país, el titular del Ejecutivo federal señaló que la Guardia Nacional podría proteger a los candidatos con el objetivo de que el crimen organizado no irrumpa la jornada electoral para colocar a personas en cargos políticos.

"Si es necesario y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección y el apoyo a los candidatos, no en todo el país porque afortunadamente esto no se padece en todos los estados (la inseguridad que acecha a los candidatos), sino en algunas regiones, pero sí vamos a dar esta protección, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos hacer la vista gorda", dijo López Obrador.

Asimismo, criticó que los grupos delictivos operan como si tuvieran su propio partido político, pues en algunas zonas del país estas bandas buscan decidir quiénes serán los ganadores de las elecciones.

"Es una degeneración el que el crimen organizado promueva, tenga a sus candidatos, como si se tratara de un partido, que pone a los candidatos. Además a la mala porque cuando es una competencia entre partidos, (...) hacían trampa entre partidos, pero ahí estaban, pero el caso del partido del crimen organizado es: ´Va a ser este y tú no te metas, ni tú, o si te metes no hagas campaña, te desapareces´", cuestionó el titular del Ejecutivo federal.

Previamente, el mandatario recordó el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, funcionario del municipio de Puerto Morelos en Quintana Roo y quien también era aspirante a la presidencia municipal.

Tras este hecho, el presidente López Obrador dijo a los aspirantes a un cargo público que no están solos y se coordinará con los gobernadores para brindarles protección.

"Decirle a los candidatos de todos los partidos que estoy consciente de los riesgos, pero que hay que defender la libertad y que la libertad no se implora, se conquista, y que los vamos a proteger, a todos los candidatos, ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores porque tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos y que no están solos (los candidatos)", concluyó el presidente López Obrador.