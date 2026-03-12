Guardia Nacional solo amonesta a Uber y DiDi en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Un día después de que el(AICM) y representantes de taxis permisionarios anunciaran la intervención de la

para evitar que servicios por aplicación comoo Didi levanten a pasajeros en la terminal aérea, los uniformados sólo realizan, quienes siguen operando en la zona.Este jueves, fecha anunciada para el comienzo del operativo, elementos de lavigilaban y realizaban presencia en la zona de ascenso y descenso deal AICM.Sin embargo, no se apreció que llevaran a cabo revisiones a los vehículos que ingresaron al AICM.Elementos indicaron que durante los primeros días del dispositivo únicamente realizaríana losdeque recojan a pasajeros."De momento únicamente se les hace una amonestación verbal, un, posteriormente si hay reinsidencia se procede a remolcar el auto a unconcesionado", explicó el elemento de laPor su parte,delhicieron uso depara solicitar unllegó a lala mañana de este jueves y pidió unLa usuaria mencionó que no sabía que losdeno pueden levantar pasajeros en el polígono del aeropuerto capitalino."Ya lo pedí y dice que viene para acá, ya si me dejan subirme lo hago, si no, pues tendré que caminar al metro o salirme del aeropuerto".Elquesolicitó se estacionó junto a dos patrullas de la, subió a la pasajera y se retiró sin ningún contratiempo.