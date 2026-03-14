Gurría, Deschamps, Espinosa... con "pensiones doradas" de sexenios pasados

Los exfuncionarios priistas José Ángel Gurría, Óscar Espinosa Villarreal, Federico Patiño Márquez, además de un sobrino del fallecido líder petrolero Carlos Romero Deschamps y un exelectricista ahora dirigente del Partido Verde en Ahome, Sinaloa, figuran entre los casi 100 mil personajes de siete organismos públicos que han gozado pensiones doradas desde sexenios pasados y que este viernes reveló la Secretaría Anticorrupción calificando como "exorbitantes", al superar el sueldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Desde la Secretaría Anticorrupción y buen Gobierno celebramos la votación unánime de la Cámara de Senadores que pone fin a las pensiones doradas. Con esta decisión histórica se eliminan privilegios que eran reminiscencias del viejo régimen (...) Sin privilegios, sin abusos y sin corrupción, los recursos públicos alcanzan para más", destacó Anticorrupción en un comunicado.

Las listas consultadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo registran que el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del Gobierno de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, ha recibido una pensión de 120 mil 685 pesos mensuales (1 millón 448 mil 220 pesos anual) por su paso como funcionario de Nacional Financiera (Nafin). Tras su paso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y jubilarse, se sumó a las causas de Claudio X. González, como la marea rosa y al entonces bloque opositor del PRI-PAN-PRD.

"Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120 mil pesos mensuales como exfuncionario de Nafinsa. Y ya que salió público, pues lo podemos decir... Imagínense, Gurría fue... ¿Cuánto ganaría Gurría como director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)? Y luego, aparte, estar cobrando una pensión de Nafin", comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 20 de febrero.

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Otro personaje con pensión dorada es Óscar Espinosa Villarreal, quien fue Jefe del Departamento del entonces Distrito Federal entre 1994 y 1997, y luego Secretario de Turismo también en el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Su pensión por su paso como funcionario de Nacional Financiera es de 33 mil 400 pesos mensuales, según los registros de Anticorrupción.

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También aparece como pensionado de Nacional Financiera, Federico Patiño Márquez, con un monto de 130 mil 123 pesos mensuales. Además de ser funcionario de Nafin, Patiño Márquez trabajó para el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto como director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), empresa dedicada a ejecutar el proyecto del Aeropuerto de Texcoco (NAICM), señalado por su daño ambiental y que fue cancelado al iniciar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Un Deschamps en la lista de pensiones

En el caso de Pemex, destaca el exfuncionario Carlos Arturo Sánchez Magaña, quien fue Coordinador de asesores en Pemex logística entre 1979 y 2016. Sánchez Magaña registró el nivel más alto de pensión en el listado de siete organismos que reveló Anticorrupción, con un monto de 1 millón 107 mil pesos mensuales.

Pero también resalta en los registros que el apellido Deschamps, que remite al líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, una figura sindical símbolo de los gobiernos priistas, marcado por múltiples señalamientos de corrupción por parte de él y su familia.

Víctor Hugo Deschamps Lugo aparece con un monto de 42 mil 962 pesos mensuales en 2025. De acuerdo con reportes periodísticos de Reforma y El Universal, Víctor Hugo es sobrino de Romero Deschamps. También con el apellido Deschamps aparece José Luis Deschamps Contreras, con una pensión de 170 mil 959 pesos mensuales.

Por el contrario, cuando la ahora Secretaria Anticorrupción Raquel Buenrostro laboró en Pemex, no pudo siquiera asegurar a su padre. Así lo reveló en entrevista con SinEmbargo en junio de 2022:

"Yo me tuve que salir de Pemex porque en ese entonces no podía asegurar a mis papás. Si eras mujer no podías asegurar a tus papás porque, si tenías hermanos varones, ellos eran los obligados a asegurarlos. En cambio un hombre podía asegurar a su esposa, dos concubinas y todos los hijos que él reconociera. Aparte podían asegurar a sus papás y nosotras las mujeres no podíamos, entonces llegó un momento en que yo me tuve que salir de Pemex porque necesitaba asegurar a mis papás", declaró cuando era la titular del SAT.

Las pensiones de los líderes sindicales de CFE

Los datos de la Secretaría Anticorrupción muestran que líderes regionales del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) en Sinaloa o el Bajío han recibido altas pensiones.

La lista la encabezan los electricistas José Luis Lupercio Pérez (451 mil 251 pesos mensuales), exsecretario de Relaciones del Suterm, y Carlos Víctor Manuel Carreto (433 mil 440 pesos), también miembro del Suterm región Puebla, quien en 2021 fue destituido del sindicato por supuesta venta de plazas y desvío de recursos, como informó el Sol de Puebla en 2022.

Pero otras cabezas sindicales de la CFE también resaltan como José Domingo Vázquez Márquez (322 mil 955 pesos), exlíder sindical de Sinaloa, y nombrado en febrero de 2026 como dirigente del Partido Verde en Ahome, Sinaloa; Raúl López García, excoordinador regional del Suterm Bajío (324 mil 6811 pesos). José Benjamín Cárdenas Jauregui (313 mil 172 pesos) fue subgerente de la planta nuclear de Laguna Verde.