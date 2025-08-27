logo pulso
Gutiérrez Müller, descartada para rectoría de la BUAP

Estaba citada a las 13:45 horas, pero no se presentará

Por El Universal

Agosto 27, 2025 12:55 p.m.
A
Gutiérrez Müller, descartada para rectoría de la BUAP

Beatriz Gutiérrez Müeller, docente e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se descarta para buscar la rectoría de la máxima casa de estudios del estado.
La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador apareció en la lista de 9 personas postuladas para contender en las elecciones por la rectoría de la BUAP.
En la lista también está Lilia Cedillo Ramírez, actual rectora de la BUAP, y quien cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria para reelegirse en el cargo.
Este miércoles 27 de agosto, desde las 10:00 horas, los 9 candidatos postulados fueron citados por la Comisión de Auscultación para ser entrevistados y exponer sus razones por las que quieren ocupar la rectoría de la BUAP.
Beatriz Gutiérrez Müeller estaba citada a las 13:45 horas, pero no se presentará, con lo que se descarta su interés por contender en el proceso electoral de la BUAP para el periodo 2025-2029.
Uno de los requisitos para participar en el proceso es acreditar la antigüedad en la institución y el nombramiento de profesor(a) investigador mediante una constancia expedida en el presente período escolar por la Dirección de Recursos Humanos. Sin embargo, Gutiérrez Müller no realizó el trámite.
Además, las postulaciones las realizan miembros de la comunidad universitaria sin que necesariamente haya interés de las personas propuestas por participar en el proceso.

