Gutiérrez Müller manda otro mensaje a Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, declaró que de aprobarse el plan B de la reforma electoral en sus términos, estaría en riesgo el proceso electoral de 2024, porque fueron modificaciones realizadas con "dinamita y a machete" por una mayoría.

Córdova señaló que los cambios en materia electoral son inconstitucionales, por lo que anticipó que la reforma electoral terminará por definirse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras las declaraciones del consejero presidente del INE, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller mandó un mensaje a través de sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador escribió el mensaje también ante el recién terminado mundial de futbol de Qatar.

"En el mundial de Catar 2022 nunca vi a un árbitro opinar...", escribió Gutiérrez Müller.

"#cosasdelavida", agregó la escritora.

----Beatriz Gutiérrez Müller manda mensaje a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por la reforma electoral

El 3 de noviembre pasado, la doctora Gutiérrez Müller también envió un mensaje a Lorenzo Córdova y al consejero electoral Ciro Murayama, ante la iniciativa de reforma electoral.

Ante una publicación que Lorenzo Córdova escribió en redes sociales, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el INE unos "se sienten dueños" del órgano electoral.

"El INE es hoy la institución civil mejor valorada por la ciudadanía, independientemente de sus preferencias partidistas. El INE es una obra colectiva y patrimonio de todas y todos", escribió Córdova.

A la publicación del consejero presidente del INE de noviembre, la escritora respondió: "De acuerdo: El INE es de todos. Todos somos la democracia. Sin embargoooooooo...Ya sabemos de unos que se sienten dueños".

La esposa del presidente López Obrador también respondió a una publicación de Murayama, del pasado 24 de octubre, quien señaló que la Comisión de Venecia emitió una opinión sobre la propuesta de reforma electoral del presidente de México.

El consejero electoral escribió que la propuesta de reforma electoral de López Obrador "NO da garantías de independencia e imparcialidad de las autoridades electorales".

"En vez de árbitros profesionales quiere candidatos en campaña. Afecta la representación", agregó Murayama.

"Sólo el Congreso mexicano, en plena soberanía, decidirá si hay o no reforma electoral. Pero escuchar opiniones técnicas expertas no hace daño, al contrario, ayuda. En el México autoritario se prohibían visitantes externos a nuestras elecciones; en democracia son bienvenidos", agregó el consejero electoral.

En respuesta a Murayama, la doctora Gutiérrez Müller escribió que "la Comisión de Venecia, en el Renacimiento, elegía a los aptos para ser beneficiario de mecenazgos".

La esposa del presidente López Obrador cuestionó: "¿Revivieron sus ínclitos consejeros y ahora opinan sobre quienes son beneficiarios de mecenazgos electorales?".