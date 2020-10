Había corrupción en entrega de seguros al sector agropecuario: AMLO

Al señalar que se "está poniendo orden", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno federal está haciendo una revisión de todo el presupuesto que se destina al sector agropecuario, pues, indicó, que había actos de corrupción en el seguro que se entregaba para proteger cosechas por siniestros.

Este lunes, EL UNIVERSAL informa que por las medidas de austeridad del gobierno federal, han dejado sin subsidios para la contratación de seguros al sector agropecuario, pues el Presupuesto de Egresos del próximo año no incluye subsidio a la prima del sector que opera Agroasemex.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), esta situación deja en vulnerabilidad a productores, ya que en caso de siniestros perderán sus productos.

En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador acusó que todos los subsidios iban a los grandes productores y los pequeños no recibían nada.

"Se está revisando, es que se está haciendo una evaluación, de todo el funcionamiento del Gobierno. Entonces en todo lo que es el sector agropecuario, todo el presupuesto y los subsidios, iban a los grandes productores, y los pequeños productores no recibían nada, con decirles que en comunidades indígenas ni siquiera les entregaban el Procampo.

"Entonces estamos poniendo orden y se empieza por abajo, ayudando primero a los más pobres, y en todo esto había corrupción, en la Financiera Rural, en el seguro agropecuario y no queremos eso", dijo.

El Presidente señaló que "habrá cero corrupción" y señaló que estaban mal acostumbrados los grandes productores con los apoyos que se entregaban en sexenios pasados.

"Todo se lo llevaban unos cuantos: lo del agua, los créditos, todos los apoyos los grandes empresarios, los de mero arriba. Ya lo hemos dicho, ni siquiera pagaban impuestos, entonces estamos poniendo orden, sino el país no sale adelante", dijo.