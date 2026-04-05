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Habitantes de Veracruz protestan por daños tras derrame de hidrocarburo

Organizaciones ambientalistas señalan omisión oficial y piden transparencia sobre el origen del derrame en la costa veracruzana.

Por El Universal

Abril 05, 2026 07:54 p.m.
A
Habitantes de Veracruz protestan por daños tras derrame de hidrocarburo

Habitantes de al menos tres municipios indígenas del sur de Veracruz se manifestaron por los daños ambientales ocasionados por la aparición de hidrocarburo en diversas regiones costeras.

Manifestación en Pajapan por derrame de hidrocarburo

El centenar de inconformes, provenientes de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, exigieron indemnización a todas las personas afectadas, atención a la salud, restauración de ecosistemas dañados y castigo a los culpables del derrame detectado en costas de esa zona el pasado primero y dos de marzo.

La manifestación ocurrió en la cabecera municipal y por diversas comunidades de Pajapan, el primer municipio donde autoridades y habitantes denunciaron la llegada de crudo desde principios de marzo.

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Impacto ambiental y reclamos de la comunidad

El contingente se concentró en la zona turística conocida como Jicacal, donde se une el mar a la Laguna del Ostión, donde denunciaron que sigue habiendo llegada de crudo y afectaciones sin que autoridades actúen.

"Estamos en plena Semana Santa, nuestras lagunas siguen contaminadas, el día de ayer siguió arribando chapopote a las playas del Salado y arrecifes de Mecayapan y Tatahuicapan", expresó una de las oradoras.

Ante docenas de pobladores, denunció que aparecieron dos nuevas tortugas muertas y peces pintados de chapopote, muestra –dijo- que el derrame sigue afectando a la fauna acuática y a las playas.

"Y siguen sin indemnizarnos a los pescadores libres, a los vendedores de mariscos y todas las personas que vivimos del turismo, no sabemos que afectaciones tendremos a futuro por la exposición de chapopote", alertó.

La aparición de crudo, en forma de manchas de diversos tamaños, ocurrió entre el primero y dos de marzo en playas del municipio de Pajapan, en el sur de Veracruz, y de ahí se extendió durante todo el mes a la zona costera de Veracruz y Tabasco.

Organizaciones ambientalistas han venido denunciado graves afectaciones al medio ambiente y han señalado a autoridades de omisión en atender el derrame y transparentar el origen del mismo.

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