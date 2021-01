Habrá sanciones a restauranteros si no respetan semáforo rojo en la CDMX

Ante el amago de restauranteros de abrir este lunes pese que el semáforo rojo no lo permite, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizará operativos y que en caso de incumplimiento habrá sanciones.

"Se hará el apercibimiento y si es el caso la sanción correspondiente y espero que sean muy poco y el día de mañana hay otra reunión a las 18:00 para seguir trabajando en la manera que pudieran abrir en su momento los restaurantes con normas específicas y al mismo tiempo los beneficios económicos que hemos dado".

Sheinbaum consideró que hay un grupo de restauranteros que quieren politizar la apertura de los negocios y que no se quiere meter con eso ya que el objetivo es que no haya confrontaciones.

"Algunos se han acercado, otros no se han acercado. Hay quien quiere politizar este tema, de mi parte no va a ser así, no voy a entrar a este tema. Me parece que los restauranteros son un sector que, en efecto, son de los que más han sido afectados por la pandemia como otros, pero en particular este sector y por eso los apoyos económicos que estamos dando".

"No voy a entrar yo a un tema de politización, ellos sí lo quieren utilizar; nosotros no vamos a caer en esa provocación, y más bien pues lo que tiene que hacer el Gobierno, que es orientar a las medidas sanitarias, la normatividad y, en su caso, la sanción correspondiente que tenga que ponerse si es que no se cumple", dijo.