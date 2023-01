"Hace falta mayor cooperación entre instituciones": SNA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- A seis años de su instalación, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no se ha consolidado y se requiere de una mayor cooperación entre instituciones para atender las causas y los efectos de la corrupción, dijo Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

Al participar en el conversatorio "Logros y retos del Sistema Nacional Anticorrupción", aseguró que la corrupción es un fenómeno que sigue rebasando al país.

"La corrupción, como fenómeno multifacético, ha rebasado nuestra capacidad de espera. Es decir, la realidad y los efectos de la corrupción son tan graves que opacan los resultados institucionales alcanzados.

"Los logros que se han tenido del Sistema han sido programáticos, han corrido por la vía institucional y del fortalecimiento del propio Sistema, en términos programáticos, de objetivos y de políticas públicas, lo que ha sido muy loable. Sin embargo, la corrupción nos sigue rebasando", agregó.

Destacó que por el hecho de contar con el Sistema, no implica que la corrupción se acabará, porque se necesitan capacidades plenas que permitan una mayor coordinación al interior del SNA.

Explicó que lejos de ver al SNA como una estructura que no ha generado resultados, "debemos verlo como una inversión a mediano y largo plazo", y expuso que aun cuando los mexicanos están en espera de mayores resultados de esa estructura, debe considerarse a ese Sistema como uno de los bastiones más importantes que han sido ganados por la sociedad civil.

"En ese sentido debe ser fortalecido, cuidado y preservado para que a lo largo del tiempo vaya fortaleciéndose y generando los resultados que tanto estamos solicitando", comentó.