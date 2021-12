Hallan 21 nuevas grietas en la Línea 12 del Metro CDMX

Al dar a conocer el avance de los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 del Metro, el secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Jesús Esteva, informó que la Universidad Autónoma de Nuevo León se encuentra realizando una inspección para detectar puntos de fatiga por distorsión en los diafragmas, hasta la fecha han detectado 21 grietas ubicadas principalmente entre las estaciones Tezonco, Olivos y Nopalera.

"La Universidad Autónoma de Nuevo León está inspeccionado en específico, de forma aleatoria, en los diafragmas esto con base en los resultados del peritaje que entregó la Fiscalía General de Justicia (FGJ). A partir de una deficiencia del diseño tenemos un fenómeno que se denomina fatiga por distorsión inducida en los apoyos de los diafragmas, y en esos puntos es donde la fiscalía determinó que se presentaban estas figuras", dijo.

Por su lado, Javier Rodrigo González, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1- Área de Ingeniería, explicó que los trabajos comenzaron de forma aleatoria en el claro espejo, tramos atípicos, y tramos típicos, como son áreas corroídas, y curvas o de más de dos trabes. No obstante, al descubrir diversas grietas se decidió hacer una inspección al 100%.

Explicó que el código de puentes indica que se debe conectar de patín a patín los atiesadores transversales cuando tiene el diafragma contenido, sin embargo, han detectado que no hay una conexión hasta el patín por lo que hay una distorsión inducida en atiesadores transversales.

"Conforme pasan los ciclos de trabajo pueden originar un agrietamiento debido a la fatiga (...) Son 21 (gritas) a la fecha distribuidas en diferentes lados, hay algunas dovelas del tramo espejo que tienen hasta cuatro gritas y la mayoría de ellas contenidas en el 80% en la zona de distorsión inducida y el resto en zona relacionadas con los diafragmas", añadió que llevan un 28.5% de avance físico de inspección.

El secretario de Obras y Servicios (Sobse) informó que dicha información ya se compartió al Comité Técnico Asesor, y que este grupo va a determinar tanto los procedimientos de reparación como las acciones a seguir dependiendo de los hallazgos.

"Es una inspección detallada y especializada. En su momento se hizo la inspección del Colegio de Ingenieros Civiles en todo el tramo e incluso se subió con canastillas en el tramo gemelo y esto no fue detectado en una inspección regular ya que es imposible de detectar. Es una inspección detallada a partir de los resultados del peritaje y esto se tomará en cuenta para el proyecto de reforzamiento".

Esteva agregó que la rehabilitación del tramo subterráneo tiene un avance del 48 por ciento, el proyecto ejecutivo del viaducto elevado metálico 35 por ciento y la rehabilitación de columnas 15 por ciento.