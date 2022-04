Hallan ballena muerta en bahía de Altata, Navolato

CULIACÁN, Sin., abril 4 (EL UNIVERSAL).- El cuerpo de una segunda ballena en visible estado de descomposición fue localizado en costa de Sinaloa en un lapso de veinte días, los restos del enorme mamífero marino fueron encontrados en la zona de la Isla Cortez, en la bahía de Altata, Navolato, por lo que se procedió a tomarle muestras y sepultarla en la playa.

La anterior ballena muerta fue descubierta el pasado 14 de marzo, en las playas del extremo sur-oriente de Mazatlán, por sus características se presumió que esta llevaba por lo menos diez días muertas y el oleaje la sacó en un punto cercano a donde se ubica el hotel Estrella del Mar.

Personal de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió a tomarle muestras a los restos del enorme animal marino, a fin de poder determinar las posibles causas de su muerte, en virtud que por su avanzado estado de descomposición no se pudo establecer si presentaba heridas.

Elementos de Protección Civil de Navolato con auxilio de maquinaria pescada abrieron una enorme fosa en las playas cercanas a Isla Cortez para sepultar el cuerpo de la ballena, a fin de evitar que se genere una contaminación.

Las autoridades municipales recordaron que en el mes de marzo del 2021, en las playas del Tambor, en la misma bahía de Altata se encontró muerta una ballena, como de 15 metros de largo, sin que se observaran lesiones aparentes

Dos meses antes de este hallazgo, en la zona de la Bahía de Ceuta, en Elota otro cetáceo, como de diez metros de largo, fue encontrada muerta, el cual presentaba golpes y algunas lesiones no graves, por lo que se le extrajo restos para su análisis y posteriormente se le sepulto en las playas en una enorme fosa que se cavó.

En este año, en febrero pasado, en un periodo de una semana, en las costas del municipio de Guasave, aparecieron muertos un total de nueve delfines, los últimos dos, una hembra y un macho juvenil, fueron hallados muy cerca de las playas turísticas de las Glorias,

Una semana antes de este fenómeno, en la zona de la Isla de Macapule, en Guasave, se descubrió el cuerpo de una enorme ballena, la cual no presentaba lesiones aparentes, la cual no pudo ser sepultada, puesto que el lugar del hallazgo, es poco accesible para maquinaria pesada

Idelfonso Castro, Coordinador de Protección Civil de Guasave expresó que no se puede establecer las causas de esta mortandad de nueve delfines y una ballena durante este mes frente a las costas de Guasave, puesto que se tienen que realizar una serie de estudios, para identificar las posibles causas.