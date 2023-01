Hallan cuerpos de 2 jóvenes en Juárez

A-AA+

Desde el 4 de enero pasado, Maribel García Trevizo, de 24 años, y Gabriela Janeth López Pedroza, de 26, eran buscadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de no saberse nada de ellas.

A más de una semana de su desaparición, la tarde de ayer la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) confirmó que los dos cuerpos encontrados sin vida en una vivienda de la colonia Parajes del Sur corresponden a ellas.

Ambas jóvenes fueron vistas por última vez el 4 de enero, cuando salieron de su domicilio en la colonia antes mencionada. Durante el martes 10 de enero, elementos de la FEM realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la calle Villa Gessell 3470 de Parajes del Sur, con el fin de recabar evidencias y demás datos de ambas jóvenes.

El dictamen del médico forense estableció que la causa de muerte de ambas fue por asfixia. Por medio de las redes sociales, familiares y amigos comenzaron a despedirlas y a exigir justicia sobre el hecho, ya que se trata de los primeros casos de desaparición y homicidio en Ciudad Juárez ocurridos durante este 2023. La FEM detalló que se trabaja en desarrollar las diligencias necesarias que permitan esclarecer la muerte de las dos mujeres, ya que hasta la tarde de ayer se desconocía el móvil del homicidio.

De acuerdo con cifras oficiales de la FEM y Fiscalía General del Estado (FGE), en Ciudad Juárez se documentaron 135 homicidios dolosos de mujeres en 2022, mientras que en la ciudad de Chihuahua fueron 47. En lo que va de este 2023, en Ciudad Juárez se han registrado tres homicidios dolosos de mujeres, y en Chihuahua, cero.

Estos casos son homicidios dolosos de mujeres y no están catalogados como feminicidio, de acuerdo con información que la fiscalía proporcionó a EL UNIVERSAL. Dicha situación ha causado la indignación de los colectivos feministas en Ciudad Juárez, quienes aseguran que pese a las políticas públicas implementadas no se disminuyen los crímenes, desapariciones y violencia en general contra la mujer en la frontera.

Ante ello, durante 2022 se realizaron diversas manifestaciones y acciones para pedir mayores acciones y justicia por los casos ocurridos, mientras que las autoridades aseguran que continúan en la implementación de políticas para disminuir estos delitos.

Pese a que la Fiscalía General del Estado destacó que se disminuyó el delito de feminicidio durante 2022, el municipio de Juárez apareció en el segundo lugar a nivel nacional por este delito dentro de las estadísticas presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con las estadísticas presentadas hasta el mes de diciembre de 2022, en Juárez ocurrieron 15 feminicidios, mientras que en el municipio de Chihuahua se registraron seis.