logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan mensaje con amenaza de balacera en CBTis 26 Oaxaca

La Dirección del CBTis 26 implementa protocolos de seguridad y prohíbe ingreso de objetos peligrosos.

Por El Universal

Abril 21, 2026 06:16 p.m.
A
Hallan mensaje con amenaza de balacera en CBTis 26 Oaxaca

OAXACA, Oax., abril 21 (EL UNIVERSAL).- Un mensaje intimidatorio en el que se advierte de un tiroteo, encontrado en el baño de hombres del CBTis 26 ubicado en la agencia San Felipe del Agua de la ciudad de Oaxaca, obligó a las autoridades educativas a suspender las clases con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo.

Mensaje intimidatorio en CBTis 26 Oaxaca

En un comunicado, la Dirección de esta institución informó que también se acordó impedir el ingreso de botellas de alcohol, estupefacientes y armas que atenten contra la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar.

Lo anterior, como parte de los Protocolos de Seguridad y Salud, el día de hoy, bajo la supervisión de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, que dirige el teniente Manuel Guzmán García.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Atendiendo a la preocupación de los padres y madres de familia, ante posibles rumores de presentarse alguna situación al interior y exterior del plantel, suspenderemos las clases para estudiantes del turno vespertino de este día, y el turno matutino, se retirará a partir de las doce del día".

Acciones de la autoridad educativa y seguridad

La autoridad de CBTis 26 agregó que avisaron a la Oficina Estatal de su subsistema educativo, al CEAP y a las corporaciones de seguridad pública.

"Es importante señalar que, hasta este momento, las actividades escolares se están llevando a cabo con normalidad, bajo vigilancia y con las medidas preventivas pertinentes, rechazamos enérgicamente comunicados que atentan contra las buenas costumbres y buscan desestabilizar la vida armónica del plantel, por los sucesos de violencia que se han presentado en diversos puntos del país", apuntaron.

Finalmente, solicitaron a las madres y padres de familia para fortalecer la comunicación con sus hijas e hijos, fomentar valores como el respeto y la responsabilidad, y reportar a la institución cualquier situación que consideren relevante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan mensaje con amenaza de balacera en CBTis 26 Oaxaca
Hallan mensaje con amenaza de balacera en CBTis 26 Oaxaca

Hallan mensaje con amenaza de balacera en CBTis 26 Oaxaca

SLP

El Universal

La Dirección del CBTis 26 implementa protocolos de seguridad y prohíbe ingreso de objetos peligrosos.

Senado aprueba reforma para fortalecer Auditoría Superior
Senado aprueba reforma para fortalecer Auditoría Superior

Senado aprueba reforma para fortalecer Auditoría Superior

SLP

El Universal

La reforma incluye la creación de un registro de recursos federales y establece plazos para pronunciamientos y dictámenes.

Morena propone aplazar elección judicial al 2028 en México
Morena propone aplazar elección judicial al 2028 en México

Morena propone aplazar elección judicial al 2028 en México

SLP

El Universal

Se propone que la certificación de competencias sea requisito para ministros y magistrados.

FGR y Fiscalía Edomex continúan peritajes tras balacera en Teotihuacán
FGR y Fiscalía Edomex continúan peritajes tras balacera en Teotihuacán

FGR y Fiscalía Edomex continúan peritajes tras balacera en Teotihuacán

SLP

El Universal

Dos personas murieron y 13 resultaron heridas en el ataque perpetrado por un hombre que se suicidó.