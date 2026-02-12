Hallan pierna humana en Tlalpan; investigan abandono de restos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Durante la

de este jueves fue localizada una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, presuntamente humana, abandonada en la vía pública en la, lo que generó una movilización policiaca en la zona.El hallazgo ocurrió alrededor de las, cuando a través de la frecuencia operativa delse emitió la alerta por el abandono de órganos en el cruce de las calles Duraznos y Capulín, colonia Plan de Ayala. En el sitio, frente a un terreno baldío y a un poste de madera, policías encontraron una pierna mutilada junto a una bolsa de plástico negra.De acuerdo con los primeros reportes, la extremidad se encontraba parcialmente expuesta, presuntamente debido a quedesgarraron la bolsa en la que habría sido colocada.Elementos de la(SSC) acordonaron la zona y dieron aviso al agente delde la coordinación territorial correspondiente, donde se inició unapor el delito relacionado con inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos.Peritos realizaron las diligencias para elde los restos, mientras autoridades ya dan seguimiento a unaque fue vista alejándose del lugar momentos antes del hallazgo.Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y si existenen la zona. Las