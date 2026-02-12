Hallan pierna humana en Tlalpan; investigan abandono de restos
Se sigue la pista de una camioneta negra vista cerca del lugar del hallazgo.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Durante lamadrugada de este jueves fue localizada una extremidad inferior
, presuntamente humana, abandonada en la vía pública en la alcaldía Tlalpan, lo que generó una movilización policiaca en la zona.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:26 horas, cuando a través de la frecuencia operativa del C2 Sur se emitió la alerta por el abandono de órganos en el cruce de las calles Duraznos y Capulín, colonia Plan de Ayala. En el sitio, frente a un terreno baldío y a un poste de madera, policías encontraron una pierna mutilada junto a una bolsa de plástico negra.
De acuerdo con los primeros reportes, la extremidad se encontraba parcialmente expuesta, presuntamente debido a que perros callejeros desgarraron la bolsa en la que habría sido colocada.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y dieron aviso al agente del Ministerio Público de la coordinación territorial correspondiente, donde se inició una carpeta de investigación por el delito relacionado con inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos.
Peritos realizaron las diligencias para el levantamiento y traslado de los restos, mientras autoridades ya dan seguimiento a una camioneta color negro que fue vista alejándose del lugar momentos antes del hallazgo.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y si existen más restos en la zona. Las investigaciones continúan.
