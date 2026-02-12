logo pulso
Rusia ralentiza WhatsApp por violaciones legales

Dmitry Peskov afirmó que el servicio se desbloqueará si Meta cumple con la ley rusa.

Por El Universal

Febrero 12, 2026 12:29 p.m.
A
El regulador ruso de telecomunicaciones confirmó que ha tomado medidas para ralentizar WhatsApp debido a violaciones de la ley rusa. Afirma que el servicio de mensajería se utiliza para organizar y llevar a cabo actividades terroristas en el país y que también es uno de los principales servicios utilizados para defraudar y extorsionar a los ciudadanos.

Moscú afirma que WhatsApp se desbloqueará en Rusia si Meta cumple con la "ley rusa" y demuestra su disposición a dialogar.

"Se trata de cumplir con la ley rusa. Si Meta cumple, iniciará un diálogo con las autoridades rusas y entonces habrá una oportunidad para llegar a un acuerdo", declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, a la agencia de noticias Tass.

Si la compañía estadounidense continúa ignorando las exigencias de Rusia, no habrá posibilidad de restablecer el servicio, enfatizó Moscú.

"Si se mantiene firme en su postura inflexible y demuestra su absoluta renuencia a cumplir con la ley rusa, entonces no habrá posibilidad", explicó Peskov.

El Kremlin reiteró que WhatsApp fue bloqueado debido al incumplimiento de las leyes rusas.

"En cuanto al bloqueo de WhatsApp, nuestras autoridades competentes han declarado que, debido a la renuencia de Meta a cumplir la norma y la letra de la ley rusa, se tomó e implementó dicha decisión", declaró el portavoz Dmitry Peskov, citado por Tass. Peskov había declarado previamente que WhatsApp se desbloquearía en Rusia si Meta cumplía con las leyes rusas y demostraba su disposición al diálogo.

