Hallan tumba zapoteca en Oaxaca

El hallazgo es considerado el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México.

Por El Universal

Enero 23, 2026 05:27 p.m.
A
Tumba zapoteca en Oaxaca.

Tumba zapoteca en Oaxaca.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó del hallazgo de la tumba 10 de Huitzo, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, un descubrimiento que calificó como "una belleza" y como el más relevante en materia arqueológica en México en los últimos diez años.

Durante su conferencia mañanera realizada en la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria explicó que el hallazgo fue posible tras una denuncia anónima por saqueo, presentada en 2025. Destacó que se trata de un descubrimiento "extraordinario", que representa un orgullo nacional y muestra la grandeza histórica del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la tumba corresponde a la cultura zapoteca del periodo clásico tardío, alrededor del año 600 antes de nuestra era, y sobresale por su alto nivel de conservación y la información histórica que aporta.

La entrada de la tumba está decorada con un búho tallado en piedra, símbolo asociado a la noche, la muerte y el poder. Debajo del pico se observa el rostro pintado de un personaje zapoteca, que podría haber sido el destinatario del recinto funerario. La fachada está flanqueada por jambas labradas con figuras femeninas y masculinas, posiblemente ancestros.

En el interior se localiza una cámara con un friso sobre un dintel, integrado por lápidas de piedra grabadas con nombres calendáricos, y al fondo una cámara funeraria decorada con una procesión de personajes, lo que refuerza la relevancia ritual y simbólica del sitio.

