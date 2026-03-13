Harfuch detalla operativo rápido que abatió a líder del CJNG en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,

, informó que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se pretendía detener a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", y tuvo como resultado el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue rápido y se desarrolló en

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En entrevista con News-Max, García Harfuch dio detalles de la movilización que inició la mañana del pasado 22 de febrero y que desató narcobloqueos, quema de vehículos, asaltos y dejó como resultado, entre militares, guardias nacionales, criminales y civiles, que derivó en la muerte del capo michoacano más importante de los últimos tiempos."Fue una operación que el ejército desarrolló en, la operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas", expresó el secretario de Seguridad e indicó que la misión tuvo tres componentes:· Un: donde iban fuerzas especiales del Ejército· Un: donde iban seis helicópteros con personas de fuerzas especiales del Ejército· Aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa NacionalCabe destacar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que el operativo duró alrededor de dos horas y primero se logró la neutralización de "El Mencho", objetivo "que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y a Estados Unidos", mencionó García Harfuch.Al comentar que lo que más le duele a las víctimas en México es la impunidad, el dirigente de la SSPC aseguró que esta acción por parte de autoridades mexicanas es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en el país, destacando que es la finalidad de la