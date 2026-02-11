Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en Culiacán
Elementos de Semar repelieron una agresión armada en El Limoncito, Culiacán, y detuvieron a nueve personas.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,Omar García Harfuch , informó que este miércoles elementos de la Secretaría de Marina
(Semar) fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, mientras realizaban patrullajes de vigilancia en Sinaloa.
García Harfuch explicó, vía redes sociales, que tras repeler la agresión en la comunidad de "El Limoncito", en Culiacán, personal de la Semar detuvo a nueve personas; uno de los agresores perdió la vida, según lo reportado por el titular de la SSPC.
"Se aseguraron armas de alto calibre, un lanzagranadas, granadas, 89 artefactos explosivos , así como vehículos y equipo táctico. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen un dispositivo de seguridad en la zona para proteger a la población", dijo el funcionario federal.
Omar García Harfuch garantizó que los operativos en la comunidad de El Limoncito continúan y que seguirá informando al respecto.
