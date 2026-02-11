Harfuch reporta ataque armado a elementos de Semar en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,

, informó que este miércoles

(Semar) fueronde arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, mientras realizaban patrullajes de vigilancia en Sinaloa.García Harfuch explicó, vía redes sociales, que trasen la comunidad de "", en Culiacán, personal de la Semar; uno de los agresores perdió la vida, según lo reportado por el titular de la SSPC."Se aseguraron, un, granadas, 89 artefactos explosivos , así como vehículos y equipo táctico. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen unen la zona para proteger a la población", dijo el funcionario federal.garantizó que los operativos en la comunidad decontinúan y que seguirá