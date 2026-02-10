Harfuch reporta que en 16 meses detuvieron a 43 mil personas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).-

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 han sido

por. Y en 24 estados, se detuvieron 814 extorsionadores.Explicó que se han asegurado más de, incluyendo mil 800 kilogramos y más de, también decomisaron. Mientras que el Ejército y la Marina han desmantelado más de 2 mil laboratorios para la producción de metanfetaminas y en acciones en Altamar se han asegurado 51 toneladas de cocaína.Durante la conferencia matutina de este martes 10 de febrero, detalló que desde la implementación de lainstruida por la presidenta, se han incrementado el número de"Del 6 de julio del 2025 al primero de febrero del 2026 se han recibido, de las cuales el 89% fueron extorsiones no consumadas, gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores. Aportaron información para la apertura de más depor parte de las fiscalías estatales. Derivado de estas carpetas de investigación, en 24 estados de la República han sido detenidas 814 personas", expresó el funcionario.-----García Harfuch destaca las detenciones más relevantes por extorsiónExplicó que las detenciones más relevantes por los delitos de extorsión en el mes de enero en la Ciudad de México se realizó la detención de seis integrantes de la organización criminalen coordinación con lay la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionadas con extorsión,Entre los detenidos se encuentra Leslie Valerie "N", identificada como responsable del cobro derivado de la, distribución de droga y elen la zona. También fue detenido Brian "N",de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión pory delincuencia organizada.En Apatzingán, Michoacán, también fue detenido César Alejandro "N", alias "El Botox", líder de la célula delictiva "", vinculados con los delitos de homicidio,en el sector limonero y aguacatero, cobro de piso, robo de vehículo y venta de droga. Además, este sujeto se encuentra relacionado directamente con el homicidio de un líder limonero de Michoacán.-----Homicidio doloso disminuyó 42%Al destacar que se registró una disminución de 42% en losen México, lo que representa 36menos que en septiembre de 2024, destacó casos relevantes de detenciones, entre ellas la de Hugo Alexis "N", alias "El Espíritu", jefe de célula del Cártel de Chiapas, donde se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo.En una operación coordinada del gabinete de seguridad y autoridades estatales en Torreón, Coahuila, también se realizó la detención de seis integrantes del. Entre los detenidos se encuentra Ever José "N", alias "El Águila", identificado como objetivo prioritario y generador de violencia con presencia en Moris, Chihuahua."Cuenta con unapor autoridades dey está relacionado en agresiones contra diferentes autoridades, además de participar en los lamentablescometidos contra la familia LeBaron en noviembre del 2019", informó García Harfuch.En el estado de México, en seguimiento a trabajos de investigación desarrollados en colaboración con la Fiscalía General de Justicia dely la Secretaría de Seguridad del, se realizó la detención de 11 personas que operaban con alto nivel de violencia en los municipios de Tultitlán y Coacalco, vinculadas con al menos 16, además de participar en la, así como en extorsiones diversas.En Pachuca, Hidalgo, fue detenido Alejandro "N", quien cuenta cony orden de arresto con fines de, identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI que ofrecía una recompensa por información que llevara su captura.El funcionario expresó que es requerido por las autoridades de la ciudad de Carolina del Norte, por, por robo con arma de fuego, robo de vehículo,Mientras que en el estado de Querétaro, el gabinete de Seguridad con apoyo de la fiscalía y policía estatal ejecutaron 12 órdenes de cateo y detuvieron a 30 personas, entre ellas a Diego "N", líder de una célula delictiva de, encargado de coordinar la, armas, extorsión, así como agresiones a grupos antagónicos y reclutamiento de integrantes de la organización criminal para operar en Querétaro, Sinaloa y Guerrero.En Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Daniel Alfredo "N", alias "El Cubano que cuenta con unacon fines de. En, Sinaloa, en seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, se detuvo a Jesús Emir "N", alias "Radio 13", identificado como responsable como uno de los responsables del ataque contra los dos diputados ocurrido el 28 de enero en el mismo municipio."Esta persona era responsable delde comunicación, lapara monitorear la movilidad de las autoridades y la", informó.Por su parte, en, como parte de los operativos de vigilancia en carretera, ladetuvo a una persona a bordo de un vehículo donde transportaba, 14 kg de marihuana y 1 kg de fentanilo.Y en González, Tamaulipas fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Serapio "N", jefe de célula para la organización delictiva, responsable del, personas, armas, extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo y generador de violencia en diferentes municipios. Fueron aseguradas, cargadores, cartuchos y vehículos.