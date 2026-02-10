Peatón fallece al ser arrollado por una motocicleta

Un hombre de la tercera edad es arrollado perdió al vida al ser atropellado por un motociclista cuando trataba de cruzar la Avenida de la Paz, frente al jardín del Barrio de Santiago.

El reporte del accidente ocurrió antes de las cinco de la tarde de este lunes, cuando el conductor de una motocicleta de color negro circulaba sobre la Avenida de la Paz con dirección hacia la avenida Damián Carmona.

Al llegar frente al jardín del Barrio de Santiago, hombre de entre 75 y 80 años de edad iba cruzando y el motociclista no pudo frenar a tiempo, por lo que de esta forma lo arrolló proyectándolo sobre el pavimento.

Ante el accidente, el infortunado sufrió fuertes golpes en especial en la cabeza, los cuales le provocaron una muerte casi inmediata y al lugar acudieron los paramédicos pero ya no pudieron reanimarlo.

Elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y acordonaron el área para que las demás autoridades iniciaran las diligencias sobre el caso.

El cuerpo del hombre fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado posteriormente a los familiares para que le dieran la sepultura respectiva, en tanto al conductor de la motocicleta se le presentaría ante el Ministerio Público para que se le defineira su situación legal por el posible homicidio por culpa.