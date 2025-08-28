logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Harfuch y Ebrard ausentes en plenaria de senadores de Morena

Harfuch y Ebrard deciden no asistir a la reunión plenaria de senadores de Morena, donde se espera la presencia de otros miembros destacados del gobierno y del partido

Por El Universal

Agosto 28, 2025 02:08 p.m.
A
Harfuch y Ebrard ausentes en plenaria de senadores de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de Economía, Marcelo Ebrard, cancelaron su asistencia a la reunión plenaria de senadores de Morena.

El cónclave en la Vieja Casona de Xicoténcatl es encabezado por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López.

De acuerdo con fuentes de la bancada ambos secretarios cancelaron de último minuto su participación.

A la reunión han asistido los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se prevé que por la tarde acudan la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Harfuch y Ebrard ausentes en plenaria de senadores de Morena
Harfuch y Ebrard ausentes en plenaria de senadores de Morena

Harfuch y Ebrard ausentes en plenaria de senadores de Morena

SLP

El Universal

Harfuch y Ebrard deciden no asistir a la reunión plenaria de senadores de Morena, donde se espera la presencia de otros miembros destacados del gobierno y del partido

Omar García Harfuch reafirma compromiso de seguridad
Omar García Harfuch reafirma compromiso de seguridad

Omar García Harfuch reafirma compromiso de seguridad

SLP

El Universal

La Conferencia Nacional de Seguridad Pública consolida la estrategia de seguridad a nivel nacional

FGR cierra caso de estudiantes asesinados en campamento de FARC
FGR cierra caso de estudiantes asesinados en campamento de FARC

FGR cierra caso de estudiantes asesinados en campamento de FARC

SLP

El Universal

Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos denuncia penalmente a expresidente colombiano por asesinato de estudiantes mexicanos. Unidad Especializada abre averiguación.

Morena aventaja para renovar San Lázaro
Morena aventaja para renovar San Lázaro

Morena aventaja para renovar San Lázaro

SLP

PULSO

Concentra 45% de las preferencias, según encuesta de Buendía & Márquez