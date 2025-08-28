Harfuch y Ebrard ausentes en plenaria de senadores de Morena
Harfuch y Ebrard deciden no asistir a la reunión plenaria de senadores de Morena, donde se espera la presencia de otros miembros destacados del gobierno y del partido
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 28 (EL UNIVERSAL).- Los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y de Economía, Marcelo Ebrard, cancelaron su asistencia a la reunión plenaria de senadores de Morena.
El cónclave en la Vieja Casona de Xicoténcatl es encabezado por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López.
De acuerdo con fuentes de la bancada ambos secretarios cancelaron de último minuto su participación.
A la reunión han asistido los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
Se prevé que por la tarde acudan la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.
