"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS

En medio de las críticas de un porcentaje considerable del sector patronal, en San Luis Potosí ya existen empresas que aplican la reforma de la disminución de jornada laboral de 48 a 40 horas.

Así lo aseveró Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, quien no precisó cuántas compañías se encuentran en esa condición, pero "ya es de manera gradual".

Contextualizó que, si bien la iniciativa privada tiene como plazo hasta 2030 para acatar la normativa, la Secretaría brindará capacitación y asesoramiento para todas aquellas que requieran conocer más a fondo las implicaciones administrativas y jurídicas.

"De que se va a aplicar, se va a aplicar. Es una ley ya aprobada, sin mayores problemas. No es un procedimiento o un proceso (...) se aprobó la ley no nada más aquí en San Luis, también en otras partes del país ya la están aplicando", comentó.

