"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS
Crisógono Sánchez no precisó cuántas compañías, pero "ya es de manera gradual", señaló
En medio de las críticas de un porcentaje considerable del sector patronal, en San Luis Potosí ya existen empresas que aplican la reforma de la disminución de jornada laboral de 48 a 40 horas.
Así lo aseveró Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, quien no precisó cuántas compañías se encuentran en esa condición, pero "ya es de manera gradual".
Contextualizó que, si bien la iniciativa privada tiene como plazo hasta 2030 para acatar la normativa, la Secretaría brindará capacitación y asesoramiento para todas aquellas que requieran conocer más a fondo las implicaciones administrativas y jurídicas.
"De que se va a aplicar, se va a aplicar. Es una ley ya aprobada, sin mayores problemas. No es un procedimiento o un proceso (...) se aprobó la ley no nada más aquí en San Luis, también en otras partes del país ya la están aplicando", comentó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS
Rubén Pacheco
Crisógono Sánchez no precisó cuántas compañías, pero "ya es de manera gradual", señaló
Repondrá el PRI proceso contra Galindo
Ana Paula Vázquez
El fallo judicial contra la expulsión del alcalde no es un caso concluido, dijo Sara Rocha
Desconoce Segam de 105 indagatorias por delitos ambientales
Rubén Pacheco
Sonia Mendoza justificó que muchos casos son índole federal