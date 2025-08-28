logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECIBE LA COMUNIÓN

Fotogalería

RECIBE LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS

Crisógono Sánchez no precisó cuántas compañías, pero "ya es de manera gradual", señaló

Por Rubén Pacheco

Agosto 28, 2025 01:09 p.m.
A
Crisógono Sánchez / Foto: Pulso

Crisógono Sánchez / Foto: Pulso

En medio de las críticas de un porcentaje considerable del sector patronal, en San Luis Potosí ya existen empresas que aplican la reforma de la disminución de jornada laboral de 48 a 40 horas.

Así lo aseveró Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado, quien no precisó cuántas compañías se encuentran en esa condición, pero "ya es de manera gradual".

Contextualizó que, si bien la iniciativa privada tiene como plazo hasta 2030 para acatar la normativa, la Secretaría brindará capacitación y asesoramiento para todas aquellas que requieran conocer más a fondo las implicaciones administrativas y jurídicas.

"De que se va a aplicar, se va a aplicar. Es una ley ya aprobada, sin mayores problemas. No es un procedimiento o un proceso (...) se aprobó la ley no nada más aquí en San Luis, también en otras partes del país ya la están aplicando", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas, asegura la STPS
Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas, asegura la STPS

"Empresas ya aplican jornada laboral 40 horas", asegura la STPS

SLP

Rubén Pacheco

Crisógono Sánchez no precisó cuántas compañías, pero "ya es de manera gradual", señaló

Repondrá el PRI proceso contra Galindo
Repondrá el PRI proceso contra Galindo

Repondrá el PRI proceso contra Galindo

SLP

Ana Paula Vázquez

El fallo judicial contra la expulsión del alcalde no es un caso concluido, dijo Sara Rocha

Desconoce Segam de 105 indagatorias por delitos ambientales
Desconoce Segam de 105 indagatorias por delitos ambientales

Desconoce Segam de 105 indagatorias por delitos ambientales

SLP

Rubén Pacheco

Sonia Mendoza justificó que muchos casos son índole federal

TEPJF anula expulsión de Galindo del PRI
TEPJF anula expulsión de Galindo del PRI

TEPJF anula expulsión de Galindo del PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

El fallo representa un revés para la dirigencia estatal de Sara Rocha Medina